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L-Gante'yi Silip Icardi'yi Arşivden Çıkarmıştı: Wanda Nara'dan Cringe Komasına Sokan Şok Yıllbaşı Hamlesi!

L-Gante'yi Silip Icardi'yi Arşivden Çıkarmıştı: Wanda Nara'dan Cringe Komasına Sokan Şok Yıllbaşı Hamlesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.01.2025 - 14:20

Aylardır boşanmak ile boşanmamak arasında giden, son birkaç haftadır da nafaka ile velayet kriziyle gündeme gelen Icardi ve Wanda Nara'nın kararsızlıkları ve kaoslarıyla dolu 2024'ü geride bıraktık. 

Yıl bitmeden Icardi'yi aldattığı L-Gante'yi silen Wanda Nara, Icardi'yle fotoğraflarını da arşivden çıkarmaya karar vermişti hatırlarsanız. 

2024'ün son gecesinde Wanda Nara'dan cringe komasına sokan şok bir hamle geldi... 

Kızlarından uzak ilk yılbaşında bir gönderi paylaşan Wanda hem sitem etti hem de ilk defa biraz daha ılımlı davrandı tüm yaşanan sürece. Arşivden fotoğrafların çıkmasından Icardi turlarının başlayacağı belliydi ama bu kadar hızlı olmasını beklemiyorduk. 2025'in ilk geri takibi de ondan geldi... Buyurun, neler olmuş beraber bakalım!

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Galatasaray'ın yıldız oyuncu Icardi'nin hayatımıza girmesiyle beraber, paket halinde eşi ve menajeri olan Wanda Nara'yla da tanıştık biliyorsunuz.

Galatasaray'ın yıldız oyuncu Icardi'nin hayatımıza girmesiyle beraber, paket halinde eşi ve menajeri olan Wanda Nara'yla da tanıştık biliyorsunuz.

Epey de tanışık olduk seneler içinde... Toksik aşkın kitabını yazan çift, sürekli çirkin kaoslarla gündeme geldi. Birkaç ay önce ise bu sefer keskin bir şekilde olmak üzere boşanma kararı aldılar. Icardi, pek gönüllü değildi işleri toparlama taraftarı olduğu her halinden belli oluyordu fakat Wanda Nara, acı yerden vurdu kendisini.

Cadılar Bayramında Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante ile yakalanan Wanda Nara, görüntülerden yalnızca birkaç gün sonra aşkını ilan etti.

Cadılar Bayramında Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante ile yakalanan Wanda Nara, görüntülerden yalnızca birkaç gün sonra aşkını ilan etti.

Hepimize şok olan durum, Icardi'yi de derinden sarstı. Yine de Arjantin'e Wanda'nın peşinden gitti kendisi. Beraber yemek yedikleri geceden fotoğraflar görünce tam 'yine barışacaklar herhalde' demiştik ki Wanda, L-Gante'de kesin karar kıldı.

Aşk pozları paylaşan ikili, her fırsatta Icardi'ye gönderme niteliğinde videolar çekip açıklamalar yaptılar. L-Gante, Türkiye'ye gelip Fenerbahçe stadyumunda konser vereceğini söylüyor, Fenerbahçe sloganları atıyordu. Wanda'nın ise keyfi pek yerindeydi doğum gününde havuzda aşka geldikleri videodan sonra ise sesleri sedaları kesildi.

Aşk pozları paylaşan ikili, her fırsatta Icardi'ye gönderme niteliğinde videolar çekip açıklamalar yaptılar. L-Gante, Türkiye'ye gelip Fenerbahçe stadyumunda konser vereceğini söylüyor, Fenerbahçe sloganları atıyordu. Wanda'nın ise keyfi pek yerindeydi doğum gününde havuzda aşka geldikleri videodan sonra ise sesleri sedaları kesildi.

Asıl mesele ise geçtiğimiz günlerde, yıl bitmeden yaşanmıştı. L-Gante'yle paylaştığı 'aşk' pozlarını aniden silen Wanda Nara, ne hikmetse Icardi'yle fotoğraflarını da arşivden çıkarmıştı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dün gece saatlerinde Wanda Nara'dan şok bir hamle geldi. Şok derken, sürpriz bir şok değil de "artık kabak tadı verdiniz" dedirten bir şoktan bahsediyoruz. Aşağıdaki fotoğrafı paylaşan Wanda Nara, yılbaşını kızları olmadan geçirdiği için sitem ettiği bir yazı paylaştı fakat saldırgan bir tavrı yoktu, aksine ilk defa ılımandı... Mesajının tamamı değil fakat Wanda özetle;

Dün gece saatlerinde Wanda Nara'dan şok bir hamle geldi. Şok derken, sürpriz bir şok değil de "artık kabak tadı verdiniz" dedirten bir şoktan bahsediyoruz. Aşağıdaki fotoğrafı paylaşan Wanda Nara, yılbaşını kızları olmadan geçirdiği için sitem ettiği bir yazı paylaştı fakat saldırgan bir tavrı yoktu, aksine ilk defa ılımandı... Mesajının tamamı değil fakat Wanda özetle;

'Tatili çocuklarım olmadan geçiriyorum çünkü kızların güçlü annelerine tekrar kavuşmaya ihtiyacı var. Ayrıca yurt dışında yaşayan ve tüm yıl boyunca onlara bakmam ve onları eğitmem için bana güvenen ebeveynleriyle 15 gün geçirmeleri gayet adil. Yapmadığım, söylemediğim ve söylendiği gibi olmayan şeylerle beni kirletmeye çalıştılar, kimseyi aldatmadım, seçimim ne kadar zor olursa olsun her zaman doğrudan konuya girmeyi ve gerçeği söylemeyi yeğlerim. Kızlarım yanımda olmadan, onlara sarılamadan geçirdiğim ilk Noel oldu. Kendim hakkında korkunç şeyler duydum, çocuklarımın telefonlarını almak zorunda kaldım ki annelerini başkalarının gözünden görmesinler veya duymasınlar. Onlar benim içimde yaşadıkları için nasıl bir anne ve insan olduğumu ve hayatımın her dakikasını onlara adadığımı biliyorlar ama beni seven insanların benimle ilgili bu kadar çok yalana maruz kalması hoş değildi.

Bu sene çok çalıştım, saatlerce çalıştım ve televizyon ve dijital platformlar için iki büyük hit yaptım, kalıcı olarak mutlu ve güvenli yerime, ülkeme taşındım. Sağlığıma dikkat ettim hala da ediyorum, çocuklarımın ve çevremdeki herkesin refahı konusunda endişeleniyorum ve her ayrılmış kadın gibi adalet zamanını bekleyerek her şeyle tek başıma ilgileniyorum. 2025'te hayatımın, çocuklarımın ve benimle olmak isteyen herkesin tadını çıkarmak istiyorum ❤️ Mutlu Yıllar' dedi.

Ardından yine yaptı yapacağını... Fotoğraflarını arşivden çıkardığı Icardi'yi bu sefer de takibe aldı. Tüm bunlar yaşanırken, Icardi yeni yıla yalnızca kızlarının ve kendisinin pozlarını bir araya getirdiği bir gönderiyle girmeyi tercih etti.

Ardından yine yaptı yapacağını... Fotoğraflarını arşivden çıkardığı Icardi'yi bu sefer de takibe aldı. Tüm bunlar yaşanırken, Icardi yeni yıla yalnızca kızlarının ve kendisinin pozlarını bir araya getirdiği bir gönderiyle girmeyi tercih etti.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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