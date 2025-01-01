L-Gante'yi Silip Icardi'yi Arşivden Çıkarmıştı: Wanda Nara'dan Cringe Komasına Sokan Şok Yıllbaşı Hamlesi!

Aylardır boşanmak ile boşanmamak arasında giden, son birkaç haftadır da nafaka ile velayet kriziyle gündeme gelen Icardi ve Wanda Nara'nın kararsızlıkları ve kaoslarıyla dolu 2024'ü geride bıraktık.

Yıl bitmeden Icardi'yi aldattığı L-Gante'yi silen Wanda Nara, Icardi'yle fotoğraflarını da arşivden çıkarmaya karar vermişti hatırlarsanız.

2024'ün son gecesinde Wanda Nara'dan cringe komasına sokan şok bir hamle geldi...

Kızlarından uzak ilk yılbaşında bir gönderi paylaşan Wanda hem sitem etti hem de ilk defa biraz daha ılımlı davrandı tüm yaşanan sürece. Arşivden fotoğrafların çıkmasından Icardi turlarının başlayacağı belliydi ama bu kadar hızlı olmasını beklemiyorduk. 2025'in ilk geri takibi de ondan geldi... Buyurun, neler olmuş beraber bakalım!