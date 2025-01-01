L-Gante'yi Silip Icardi'yi Arşivden Çıkarmıştı: Wanda Nara'dan Cringe Komasına Sokan Şok Yıllbaşı Hamlesi!
Aylardır boşanmak ile boşanmamak arasında giden, son birkaç haftadır da nafaka ile velayet kriziyle gündeme gelen Icardi ve Wanda Nara'nın kararsızlıkları ve kaoslarıyla dolu 2024'ü geride bıraktık.
Yıl bitmeden Icardi'yi aldattığı L-Gante'yi silen Wanda Nara, Icardi'yle fotoğraflarını da arşivden çıkarmaya karar vermişti hatırlarsanız.
2024'ün son gecesinde Wanda Nara'dan cringe komasına sokan şok bir hamle geldi...
Kızlarından uzak ilk yılbaşında bir gönderi paylaşan Wanda hem sitem etti hem de ilk defa biraz daha ılımlı davrandı tüm yaşanan sürece. Arşivden fotoğrafların çıkmasından Icardi turlarının başlayacağı belliydi ama bu kadar hızlı olmasını beklemiyorduk. 2025'in ilk geri takibi de ondan geldi... Buyurun, neler olmuş beraber bakalım!
Galatasaray'ın yıldız oyuncu Icardi'nin hayatımıza girmesiyle beraber, paket halinde eşi ve menajeri olan Wanda Nara'yla da tanıştık biliyorsunuz.
Cadılar Bayramında Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante ile yakalanan Wanda Nara, görüntülerden yalnızca birkaç gün sonra aşkını ilan etti.
Aşk pozları paylaşan ikili, her fırsatta Icardi'ye gönderme niteliğinde videolar çekip açıklamalar yaptılar. L-Gante, Türkiye'ye gelip Fenerbahçe stadyumunda konser vereceğini söylüyor, Fenerbahçe sloganları atıyordu. Wanda'nın ise keyfi pek yerindeydi doğum gününde havuzda aşka geldikleri videodan sonra ise sesleri sedaları kesildi.
Dün gece saatlerinde Wanda Nara'dan şok bir hamle geldi. Şok derken, sürpriz bir şok değil de "artık kabak tadı verdiniz" dedirten bir şoktan bahsediyoruz. Aşağıdaki fotoğrafı paylaşan Wanda Nara, yılbaşını kızları olmadan geçirdiği için sitem ettiği bir yazı paylaştı fakat saldırgan bir tavrı yoktu, aksine ilk defa ılımandı... Mesajının tamamı değil fakat Wanda özetle;
Ardından yine yaptı yapacağını... Fotoğraflarını arşivden çıkardığı Icardi'yi bu sefer de takibe aldı. Tüm bunlar yaşanırken, Icardi yeni yıla yalnızca kızlarının ve kendisinin pozlarını bir araya getirdiği bir gönderiyle girmeyi tercih etti.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın