L-Gante'yi Silip Icardi'yi Arşivden Çıkarmıştı: Wanda Nara'dan Cringe Komasına Sokan Şok Yıllbaşı Hamlesi!

'Tatili çocuklarım olmadan geçiriyorum çünkü kızların güçlü annelerine tekrar kavuşmaya ihtiyacı var. Ayrıca yurt dışında yaşayan ve tüm yıl boyunca onlara bakmam ve onları eğitmem için bana güvenen ebeveynleriyle 15 gün geçirmeleri gayet adil. Yapmadığım, söylemediğim ve söylendiği gibi olmayan şeylerle beni kirletmeye çalıştılar, kimseyi aldatmadım, seçimim ne kadar zor olursa olsun her zaman doğrudan konuya girmeyi ve gerçeği söylemeyi yeğlerim. Kızlarım yanımda olmadan, onlara sarılamadan geçirdiğim ilk Noel oldu. Kendim hakkında korkunç şeyler duydum, çocuklarımın telefonlarını almak zorunda kaldım ki annelerini başkalarının gözünden görmesinler veya duymasınlar. Onlar benim içimde yaşadıkları için nasıl bir anne ve insan olduğumu ve hayatımın her dakikasını onlara adadığımı biliyorlar ama beni seven insanların benimle ilgili bu kadar çok yalana maruz kalması hoş değildi.

Bu sene çok çalıştım, saatlerce çalıştım ve televizyon ve dijital platformlar için iki büyük hit yaptım, kalıcı olarak mutlu ve güvenli yerime, ülkeme taşındım. Sağlığıma dikkat ettim hala da ediyorum, çocuklarımın ve çevremdeki herkesin refahı konusunda endişeleniyorum ve her ayrılmış kadın gibi adalet zamanını bekleyerek her şeyle tek başıma ilgileniyorum. 2025'te hayatımın, çocuklarımın ve benimle olmak isteyen herkesin tadını çıkarmak istiyorum ❤️ Mutlu Yıllar' dedi.