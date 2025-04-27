Bülent Uygun'dan Kızı Almina Tude Uygun'un Ardından Yürek Yakan Sözler

Ancak bu kez kariyerindeki başarılar değil, yaşadığı tarifsiz acı gündemde. Uzun zamandır diyabetle mücadele eden kızı Almina Tude Uygun, küçük yaşlardan beri hastalıkla savaş veriyordu.

2024 yılının Ağustos ayında ciddi bir sağlık krizi geçiren Almina, şeker komasına girmiş ve günlerce süren yaşam mücadelesi vererek o zamanlar taburcu edilmesi sevdiklerine umut olmuştu. Ancak geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi ve genç yaşında hayata veda etti.