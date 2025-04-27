Bülent Uygun'dan Kızı Almina Tude Uygun'un Ardından Yürek Yakan Sözler
Ünlü teknik direktör Bülent Uygun, en büyük acılardan birini yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu’nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Almina’nın genç yaşta vefatı futbol camiasını ve sevenlerini derin bir yasa boğarken, cenazesinde duygusal anlar yaşandı.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde Bülent Uygun gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba, sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan bir paylaşımla herkesi derinden etkiledi.
İşte detaylar...
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Fenerbahçe, Trabzonspor gibi birçok takımda forma giyen ve ardından kariyerine teknik direktörlükle devam eden Bülent Uygun'u birçoğunuz tanıyordur.
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Acı haberin ardından Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı.
Acılı baba şu sözlerle herkesi duygulandırdı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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