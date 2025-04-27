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Bülent Uygun'dan Kızı Almina Tude Uygun'un Ardından Yürek Yakan Sözler

Bülent Uygun'dan Kızı Almina Tude Uygun'un Ardından Yürek Yakan Sözler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.04.2025 - 12:07

Ünlü teknik direktör Bülent Uygun, en büyük acılardan birini yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu’nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Almina’nın genç yaşta vefatı futbol camiasını ve sevenlerini derin bir yasa boğarken, cenazesinde duygusal anlar yaşandı. 

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde Bülent Uygun gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba, sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan bir paylaşımla herkesi derinden etkiledi.

İşte detaylar...

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Fenerbahçe, Trabzonspor gibi birçok takımda forma giyen ve ardından kariyerine teknik direktörlükle devam eden Bülent Uygun'u birçoğunuz tanıyordur.

Fenerbahçe, Trabzonspor gibi birçok takımda forma giyen ve ardından kariyerine teknik direktörlükle devam eden Bülent Uygun'u birçoğunuz tanıyordur.

Ancak bu kez kariyerindeki başarılar değil, yaşadığı tarifsiz acı gündemde. Uzun zamandır diyabetle mücadele eden kızı Almina Tude Uygun, küçük yaşlardan beri hastalıkla savaş veriyordu.

2024 yılının Ağustos ayında ciddi bir sağlık krizi geçiren Almina, şeker komasına girmiş ve günlerce süren yaşam mücadelesi vererek o zamanlar taburcu edilmesi sevdiklerine umut olmuştu. Ancak geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi ve genç yaşında hayata veda etti.

Acı haberin ardından Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Acı haberin ardından Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, sadece ailesi ve yakınları değil, spor ve siyaset dünyasından da birçok önemli isim akın etti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz gibi isimler törende hazır bulundu. Tüm camia tek yürek olmuştu, ama en çok yürek burkan görüntü, Bülent Uygun’un cenaze boyunca gözyaşlarına hakim olamamasıydı.

Kızının ölüm haberini Antalya’da katıldığı bir program sırasında öğrenen Bülent Uygun, kısa bir açıklama yaparak, “Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk’ın rahmetine kavuştu,” sözleriyle tarifsiz acısını dile getirmişti. Fakat esas yürek burkan satırlar sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında geldi.

Acılı baba şu sözlerle herkesi duygulandırdı:

Acılı baba şu sözlerle herkesi duygulandırdı:

“Tarifi imkansız bir acı içindeyim, kalbimi alıp gitti prensesim. Kanatlandı benim güzel meleğim. Bu fani dünyada en sevdiğimize emanet ettim. Hayatta çok şeyler istemişizdir Allahım senden isteğim, dünyadaki yaşam sevincim kızımı Tude Alminamı cennet bahçelerinde sana emanet ettim. Nur içinde uyu benim güzel kızım, kalbimin en güzel köşesindesin benim bebeğim.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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