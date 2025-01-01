Ünlüler Mutlu Yıllar Diler: 2024'ü Dolu Dolu Yaşayan 2025'i Çoşkuyla Karşılayan Ünlülerden Yıl Sonu Pozları!
Ünlüler Mutlu Yıllar Diler: 2024'ü Dolu Dolu Yaşayan 2025'i Çoşkuyla Karşılayan Ünlülerden Yıl Sonu Pozları!
Koskoca bir yılı geride bıraktık! Acısıyla tatlısıyla veda ettiğimiz 2024'ün son gecesini kimileri evde geçirirken kimileri de partiledi.
Yepyeni bir yıla girerken hepimiz kendi halimizdeydik, haliyle ünlüler de öyleydi!
Gelin, Hande Erçel'den Pınar Deniz'e, Oğuzhan Koç'tan Umut Evirgen'e 2025, ünlülerimiz tarafından nasıl karşılanmış hep beraber görelim!
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Alina Boz ve Umut Evirgen
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül
Aslı Enver ve Berkin Gökbudak
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Fahriye Evcen
Farah Zeynep Abdullah
Gamze Erçel
İlker Kaleli ve Sıla
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Ceyda Düvenci
Demet Akalın
Didem Soydan
Berrak Tüzünataç
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk
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Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı
Şevval Şahin
Şeyma Subaşı
Danla Bilic
Yasemin ve İdo Tatlıses
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Ezgi Mola
Çağla Şıkel
Burcu Esmersoy
Murat Boz ve Mustafa Aksakallı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer
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Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız
Cem Yılmaz
Zeynep Bastık
Burak Dakak, Leyla Tanlar ve Mert Yazıcıoğlu
Afra Saraçoğlu
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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