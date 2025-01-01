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Ünlüler Mutlu Yıllar Diler: 2024'ü Dolu Dolu Yaşayan 2025'i Çoşkuyla Karşılayan Ünlülerden Yıl Sonu Pozları!

Ünlüler Mutlu Yıllar Diler: 2024'ü Dolu Dolu Yaşayan 2025'i Çoşkuyla Karşılayan Ünlülerden Yıl Sonu Pozları!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.01.2025 - 13:19

Koskoca bir yılı geride bıraktık! Acısıyla tatlısıyla veda ettiğimiz 2024'ün son gecesini kimileri evde geçirirken kimileri de partiledi. 

Yepyeni bir yıla girerken hepimiz kendi halimizdeydik, haliyle ünlüler de öyleydi!

Gelin, Hande Erçel'den Pınar Deniz'e, Oğuzhan Koç'tan Umut Evirgen'e 2025, ünlülerimiz tarafından nasıl karşılanmış hep beraber görelim!

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Alina Boz ve Umut Evirgen

Alina Boz ve Umut Evirgen

Hande Erçel ve Hakan Sabancı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak
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Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Gamze Erçel

Gamze Erçel

İlker Kaleli ve Sıla

İlker Kaleli ve Sıla
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Ceyda Düvenci

Ceyda Düvenci

Demet Akalın

Demet Akalın

Didem Soydan

Didem Soydan

Berrak Tüzünataç

Berrak Tüzünataç

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk
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Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı

Şevval Şahin

Şevval Şahin

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Danla Bilic

Danla Bilic

Yasemin ve İdo Tatlıses

Yasemin ve İdo Tatlıses
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Ezgi Mola

Ezgi Mola

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy

Murat Boz ve Mustafa Aksakallı

Murat Boz ve Mustafa Aksakallı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer
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Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Burak Dakak, Leyla Tanlar ve Mert Yazıcıoğlu

Burak Dakak, Leyla Tanlar ve Mert Yazıcıoğlu

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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