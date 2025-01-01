Yılın İlk Aşk Haberi Beklemediğimiz Yerden Geldi: Bakın Bülent Şakrak Bu Sefer Gönlünü Kime Kaptırmış?
Yılın İlk Aşk Haberi Beklemediğimiz Yerden Geldi: Bakın Bülent Şakrak Bu Sefer Gönlünü Kime Kaptırmış?
2025'in ilk aşk bombası bizzat Bülent Şakrak tarafından patlatıldı! Ceyda Düvenci'yle boşanarak hepimizi küçük bir şoka sokan Bülent Şakrak, Esra Akpınar'la yeni bir aşka yelken açmış, çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Birkaç ay öne Esra Akpınar'la da yolun sonuna gelen Bülent Şakrak, bir süredir bekar takılıyordu. 2025'e girdiğimiz ilk dakikalarda bekar olmadığı anlaşıldı. Instagram hesabından ilan-ı aşk eden Şakrak'ın yeni oyuncu sevgilisi çok konuşuldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2015 yılında sürpriz bir şekilde hayatlarını birleştiren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın uzunca bir süre rüya gibi bir evlilik yaşadığına inanıyorduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düvenci ve Şakrak, yıllar boyu süren evliliklerinde çocuklarıyla birlikte mutlu bir yuva kurmuş, herkesin gıpta ettiği bir aile haline gelmişti.
8 yıl süren evlilikleri boyunca birbirlerine yaptıkları jestler ve duygu dolu sözlerle aşkın tarifini baştan yazan çiftin 2024'ün temmuz ayında boşanması küçük bir şok etkisi yaratmıştı haliyle...
Tek celsede boşanan çift, aşka kapılarını kapatmadı. Önce Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la yeni bir aşka yelken açtığını duyduk.
Ardından Ceyda Düvenci, Güçlü Mete'yi hayatına aldı ve midesinde kelebekler uçuşmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, ilişkilerine güçlü bir şekilde devam ediyor fakat Bülent Ersoy ile Esra Akpınar birkaç ay önce ayrıldı, belki denk gelmişsinizdir.
Dolayısıyla son zamanlarda Bülent Şakrak'ı hep erkek arkadaşlarıyla çılgınlar gibi eğlenirken görüyoruz. Ayrılık daha yeni, dolayısıyla hayatında biri yok zannediyorduk. Fakat meğer yanılıyormuşuz.
Çünkü geçtiğimiz saatlerde yılın ilk aşk bombası bizzat Bülent Şakrak tarafından duyuruldu. Şakrak, Instagram hesabından oyuncu Burcu Kirman'la sarıldığı bir pozunu paylaştı, "2025’e biz girdik Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın.🌹" notunu düştü.
"Burcu Kirman kim?" diyorsanız kendisi yıldızı yeni yeni parlayan bir oyuncu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın