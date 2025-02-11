Bu Hafta Gündem Olan Magazin Olaylarına Ne Kadar Hakimsin?
Bu Hafta Gündem Olan Magazin Olaylarına Ne Kadar Hakimsin?
Ünlüler dünyası bir haftaya neler sığdırdı neler! Yeni şarkı haberinden silinen mesajlara kaos, entrika ve neşeyi bir arada bulduğumuz magazin haberlerinde bu hafta yaşananlara ne kadar hakimsin? Cevabını merak ediyorsan, Haydi teste!
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1. 5 yıl aradan sonra ''Paşa Gönlünün'' şarkılarıyla yeniden sevenleriyle buluşacağının haberini veren sanatçımız kimdir?
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2. Karnı burnunda oyuncumuz Neslihan Atagül, Gürcistan'da katıldığı bir programda yayından önce yaptığı hangi hareketle dikkat çekti?
3. Dilan Polat, Engin Polat'a yazdığı ve hikaye olarak paylaştığı mesajların üzerine hangi notu düşmüştü?
4. 2023 yılında Arzum Onan ile evliliğini sonlandıran Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı biliyorsunuz. Peki Aslantuğ'un yeni aşkı Canan Şahin'in mesleği neydi, hatırlıyor musunuz?
5. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi doğum gününü Kutlayan Serkay Tütüncü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda biricik aşkına nasıl seslenmişti?
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6. Şimdilerde zor günlerden geçen Afra Saraçoğlu, kiminle moral yemeğine çıkmıştı?
7. Geçtiğimiz günlerde güzelliğinin sırları madde madde açıklanan Mine Tugay'ın listesinde aşağıdakilerden hangisi yoktu?
8. Rapçi Blok3, Danla Bilic'in podcast serisinin ilk konuğu olarak katıldığı programa hangi iddiasıyla damga vurmuştu?
9. 14 Şubat'ta çıkacak yeni şarkısı için imaj değişikliğine giden ve uzun yıllardır ikonik siyah kısa saçlarıyla tanıdığımız ünlü isim kimdi diye sorsak?
10. Peki bu hafta, Hadise hangi ünlü isimle ''aramızda bir gerginlik yok'' pozu verdi?
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11. Zeynep Bastık arkadaşının doğum günü partisi için hangi renk peruk takarak ''tatları biraz'' kaçırmıştı?
12. Geldik son sorumuza; Murat Dalkılıç kadar burundan çeken var mıdır bilemiyoruz ama kaç defa bıçak altına yattığını biliyoruz. Peki sen hatırlıyor musun, ünlü şarkıcı kaç defa burun ameliyatı oldu?
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