Ünlülerin Moda Dünyasındaki Rekabeti Her Geçen Gün Artıyor Kim Daha İddialı, Kim Daha Dikkat Çekici?
Ünlülerin tarzları her zaman büyük ilgi çekiyor. Onların giyim tarzları, aksesuarları, saç stilleri ve makyajları genellikle trendlerin belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Bu nedenle, ünlülerin olay yaratacak stillerini sizler için bir araya getirdik. Kimi zaman şaşırtıcı, kimi zaman ilham verici olan bu stiller arasında senin favorin hangisi?
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Damla Altun, zarif ve dikkat çekici bir sokak stili yaratmayı başarmış. Özenle seçtiği crop denim gömleğinin üzerine giydiği blazer ceket, ona hem rahat hem de şık bir hava katıyor. Farklı ve iddialı bir seçim olan inek desenli ayakkabı ve çantası ise kombinini tamamlayarak sofistike bir görünüm elde etmesini sağlamış.
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Güzel şarkıcı Simge Sağın'ın tercih ettiği bu uzun kürkü beğendiniz mi?
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