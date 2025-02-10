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Sevgililer Gününe Özel %50 ve Üzeri İndirimde Olan Fırsat Ürünleri

etiket Sevgililer Gününe Özel %50 ve Üzeri İndirimde Olan Fırsat Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 17:29

Bu özel günü daha da özel kılacak indirimlerle dolu fırsat ürünlerini sizin için özenle seçtik ve derledik. Her zevke ve tarza hitap eden bu ürünlerle, sevdiklerinize unutulmaz bir Sevgililer Günü hediyesi verme fırsatını kaçırmayın. Pantolonlardan elbiselere kadar geniş bir ürün yelpazesi sizi bekliyor.

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 10.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Guess Breanna Dress Kadın Elbise

Guess Breanna Dress Kadın Elbise

Guess Breanna Dress Kadın Elbise, şık ve zarif tasarımıyla sevgilinize alabileceğiniz mükemmel bir hediye! Modern çizgileri ve zarif detaylarıyla, hem özel günlerde hem de günlük şıklıkta tercih edilebilecek harika bir seçenek. 

4.679,99TL yerine 1.404,00TL.

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Guess Breanna Dress Kadın Elbise

Lenovo HD200 Kablosuz Bluetooth 5.0 Kulak Üstü Kulaklık Siyah

Lenovo HD200 Kablosuz Bluetooth 5.0 Kulak Üstü Kulaklık Siyah

Siyah rengi ve kablosuz Bluetooth 5.0 teknolojisiyle rahat kullanım sunan bu kulaklık, güçlü ses kalitesi ve konforu ile her zaman yanınızda. Müzik dinlerken ya da telefon görüşmelerinde kesintisiz deneyim için harika bir tercih! 

1.656,00TL yerine 692,55TL.

Lenovo HD200 Kablosuz Bluetooth 5.0 Kulak Üstü Kulaklık Siyah

Enrico Polo Morfeus 18 Unisex Güneş Gözlüğü

Enrico Polo Morfeus 18 Unisex Güneş Gözlüğü

Enrico Polo Morfeus 18 Unisex Güneş Gözlüğü, ahşap çerçeve tasarımıyla doğal ve şık bir görünüm sunuyor! Hem kadınlar hem de erkekler için uygun olan bu model, benzersiz tasarımıyla tarzınıza sofistike bir dokunuş katıyor. Hafif ve rahat yapısıyla günlük kullanıma ideal, doğallık ve şıklığı bir arada isteyenler için harika bir tercih!

2.177,00TL yerine  667,80TL.

Enrico Polo Morfeus 18 Unisex Güneş Gözlüğü

adidas Galaxy 7 M Spor Ayakkabı Erkek

adidas Galaxy 7 M Spor Ayakkabı Erkek

Adidas Galaxy 7 M Spor Ayakkabı, erkek arkadaşınıza alabileceğiniz şık ve konforlu bir hediye! 👟 Hafif yapısı ve üstün taban desteğiyle günlük kullanım ve spor aktiviteleri için ideal. Hem rahatlık hem de stil sunan bu ayakkabı, onun favorisi olacak!

3.677,29TL yerine 1.848,69TL.

adidas Galaxy 7 M Spor Ayakkabı Erkek

Guess Skinny Kadın Denim Pantolon

Guess Skinny Kadın Denim Pantolon

Vücuda tam oturan yapısı sayesinde hem rahat hem de zarif bir görünüm sunar. Günlük kombinlerinize şıklık katmak ve gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak bir denim arıyorsanız, bu pantolon tam size göre!

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Guess Skinny Kadın Denim Pantolon

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DeFacto Erkek Antrasit Lisanlı Keith Haring Boxy Fit Kapüşonlu Sırt Baskılı Sweatshirt

DeFacto Erkek Antrasit Lisanlı Keith Haring Boxy Fit Kapüşonlu Sırt Baskılı Sweatshirt

DeFacto Erkek Sweatshirt, sanatı ve rahatlığı bir araya getiren harika bir parça! Sokak modasına ilgi duyan erkek arkadaşınız bu tasarıma bayılacak. Oversize kesimi ve ikonik Keith Haring baskısıyla hem konforlu hem de stil sahibi bir görünüm sunuyor. 

899,99TL yerine 315,00TL.

DeFacto Erkek Antrasit Lisanlı Keith Haring Boxy Fit Kapüşonlu

U.S. POLO ASSN. Plevr 21568 Us Suni Deri Omuz Askılı Portföy Çanta Siyah

U.S. POLO ASSN. Plevr 21568 Us Suni Deri Omuz Askılı Portföy Çanta Siyah

U.S. POLO ASSN. Çanta , şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getiren mükemmel bir aksesuar! Suni deri yapısı ve zarif tasarımıyla hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uyum sağlıyor. Omuz askısı sayesinde pratik kullanım sunarken, portföy formuyla da şıklığınızı tamamlar.

U.S. POLO ASSN. Portföy Çanta Siyah

Dufy Mavi Erkek Slim Fit Çizgili Kruvaze Yaka Takım Elbise

Dufy Mavi Erkek Slim Fit Çizgili Kruvaze Yaka Takım Elbise

Slim fit kesimi sayesinde vücuda mükemmel otururken, çizgili deseniyle klasik ve sofistike bir hava katıyor. Özel günlerde, iş hayatında ya da davetlerde şıklığınızı ön plana çıkarmak için mükemmel bir seçim!

Dufy Mavi Erkek Slim Fit Çizgili Kruvaze Yaka Takım Elbise

PUMA Ultra Erkek Kapüşonlu Şişme Mont

PUMA Ultra Erkek Kapüşonlu Şişme Mont

Hafif yapısı ve ısı yalıtımı sağlayan dolgusu sayesinde sıcak tutarken, sportif tasarımıyla günlük kombinlerinize dinamik bir hava katıyor. Hem şehir hayatında hem de outdoor aktivitelerde rahatça kullanabileceğiniz bu mont, kış gardırobunuzun favorisi olacak!

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

13.700,00TL yerine  5.480,00TL.

PUMA Ultra Erkek Kapüşonlu Şişme Mont

Tüvit Mini Etek A Kesim Kapaklı Cep Detaylı Slim Fit

Tüvit Mini Etek A Kesim Kapaklı Cep Detaylı Slim Fit

Slim fit kesimi sayesinde vücuda oturan yapısıyla feminen bir duruş sunarken, tüvit kumaşıyla klasik ve sofistike bir hava katıyor. Hem günlük hem de özel kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu etek, stilinize zamansız bir dokunuş yapacak! 

949,99TL yerine 380,00TL.

Tüvit Mini Etek A Kesim Kapaklı Cep Detaylı Slim Fit

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Modica Berlin - Deri Kredi Kartı Cüzdanı

Modica Berlin - Deri Kredi Kartı Cüzdanı

Modica Berlin - Deri Kredi Kartı Cüzdan, şık ve kompakt tasarımıyla kartlarını düzenli tutmak isteyenlerin favorisi olacak!  Kaliteli deri malzemesi ve minimal yapısıyla hem günlük kullanımda pratiklik sunuyor hem de zarif bir aksesuar olarak tarzınızı tamamlıyor.

199,90TL yerine 79,90TL.

Modica Berlin - Deri Kredi Kartı Cüzdanı

Guess Tie Kadın Bikini Alt

Guess Tie Kadın Bikini Alt

Rengine hayran kalacaksınız! Fiyatı 2.159,99TL yerine 648,00TL.

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Guess Tie Kadın Bikini Alt

Enrico Polo Alona 07 Güneş Gözlüğü

Enrico Polo Alona 07 Güneş Gözlüğü

Göz yorgunluğunu önleyen bu model, hem şık hem de fonksiyonel tasarımıyla günlük kullanım için mükemmel bir seçenek.

2.226,00TL yerine 667,80TL.

Enrico Polo Alona 07 Güneş Gözlüğü

DeFacto Paperbag Yüksek Bel Fitilli Kadife Pantolon

DeFacto Paperbag Yüksek Bel Fitilli Kadife Pantolon

Günlük kombinlerinize çok yakışacak bir model.

DeFacto Paperbag Yüksek Bel Fitilli Kadife Pantolon

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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