10 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
10 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan, yaklaşık 800 bin takipçiyle hatırı sayılır bir kitleye de hitap eden Damla Altun, burun estetiği öncesi yaptırdığı tuhaf uygulamayla dikkat çekti. Yüzünü 3D maskelere döktüren Altun, yeni burnunun nasıl duracağını önden görmek için fazla temkinli davranınca sosyal medya kullanıcılarının radarına fena takıldı!
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2. X'te Elon Musk'ın kendisini takipten çıktığını fark eden Kanye West, peş peşe cinsel içerikli videolar paylaştıktan sonra Elon Musk'a teşekkür ederek X hesabını sildi...
3. 5 yıldır yeni albüm çıkarmayan, 9 yıldır da konser vermeyen Sezen Aksu'nun 14 Şubat'ta bir sürprizle geri döneceği ortaya çıktı! Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un da bir şarkısının yer alacağı albümde 8 eski şarkının yeni versiyonları ve üç tane de yeni şarkı olacağı duyuruldu.
4. Cezaevinden çıkar çıkmaz sosyal medya paylaşımlarına eskisinden de daha aktif olacak şekilde devam eden ikilinin davaları hakkında geçtiğimiz günlerde bir gelişme yaşanmıştı. Dolandırıcılık suçundan beraat eden Engin Polat'ın suçsuz bulunmasına gazeteci Ayşe Arman'dan tepki geldi. Yerinde duramayan Dilan Polat, koşarak Ayşe Arman'ın gönderisinin altına yorum bıraktı...
5. Super Bowl gecesi sahadaki mücadeleden çok tribünlerde yaşanan bir olay konuşuldu. Philadelphia Eagles’ın şampiyon olduğu finalde ünlü şarkıcı Taylor Swift’in dakikalarca yuhalanması büyük yankı uyandırdı. Tepkinin siyasi sebeplerden mi yoksa bir spor hurafesinden mi kaynaklandığı tartışılırken bomba bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada bir kullanıcı yuhalanmasının sebebinin Travis Kelce olduğunu öne sürdü.
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6. Eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” programında katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu'yla evlilik hikayesini anlattı. Dikkat çekici bir itirafta bulunan Belözoğlu, eşini evlenmeden seneler önce rüyasında gördüğünü dile getirdi.
7. Birbirinden ilginç olaylarla magazin dünyasının en dikkat çekici isimlerinden biri olan Kim Kardashian, rotasını basketbola çevirdi. 44 yaşındaki reality show yıldızı, Lakers forması giyen Luka Doncic'i sıkı takibe aldı. Başarılı basketbolcuya Instagram'dan "yürüdü".
8. Kartalkaya’da meydana gelen büyük yangın faciası birçok ailenin ocağına ateş düşürdü. Ünlü sunucu Zuhal Topal da yangında çok sevdiği dostlarını ve onların çocuklarını kaybetmenin acısını yaşadı. Olayın ardından çekimlerine katılmak zorunda kalan Topal, program esnasında gözyaşlarını tutamadı. “Bu tür faciaların bir daha yaşanmaması için sorumluların en ağır cezaları almasını istiyorum” diyerek ihmallere tepki gösterdi. Acısını içinde yaşamak zorunda kaldığını belirten sunucu, Boduroğlu ailesinin hayatta kalan tek üyesi Tuncay’a da sabır diledi.
9. Ferdi Tayfur’un vefatının ardından mirasıyla ilgili çıkan tartışmalar devam ediyor. Miras paylaşımında yer almayan kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt’un tepkileri gündem olmuştu. Babasına böbreğini vermesine rağmen mirastan dışlanan Timur Turanbayburt, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak sessizliğini bozdu. Hakaret içerikli mesajlar attığı iddia edilen Turanbayburt, hesaplarının başkaları tarafından kullanıldığını söyledi. Kendisinin bilinçli olarak babasına düşman edildiğini belirterek sert açıklamalarda bulundu.
10. Yapay zekanın nimetleri saymakla bitmiyor biliyorsunuz. Hayatımızın neredeyse her alanında kullanılan ileri teknolojilerin gelişimini en rahat gözlemleyebildiğimiz alanlardan birisi elbette ki görsel medya içerikleri oluyor. Yapay zeka ile üretilen fotoğraf ve videolar, yaratıcı ve yenilikçi yönüyle birçok sosyal medya kullanıcısının da dikkatini çekiyor. @yapayzekacann isimli kullanıcı da yapay zekayı ustalıkla kullanan içerik üreticilerinden biri olarak, Yeşilçam sinemasının usta isimlerini günümüz kırmızı halısına taşıdı.
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11. 20 sene önce gerçekleşen James Bond seçmelerine, henüz o yıllarda 22 yaşında olan Henry Cavill de katılmıştı. Dünyaca ünlü ismin o anlarda çekilmiş bir videosu ortaya çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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