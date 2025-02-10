Kartalkaya’daki Yangın Faciasında Dostlarını Kaybeden Zuhal Topal Programda Gözyaşlarını Tutamadı!
Kartalkaya’daki Yangın Faciasında Dostlarını Kaybeden Zuhal Topal Programda Gözyaşlarını Tutamadı!
Kartalkaya’da meydana gelen büyük yangın faciası birçok ailenin ocağına ateş düşürdü. Ünlü sunucu Zuhal Topal da yangında çok sevdiği dostlarını ve onların çocuklarını kaybetmenin acısını yaşadı. Olayın ardından çekimlerine katılmak zorunda kalan Topal, program esnasında gözyaşlarını tutamadı. “Bu tür faciaların bir daha yaşanmaması için sorumluların en ağır cezaları almasını istiyorum” diyerek ihmallere tepki gösterdi. Acısını içinde yaşamak zorunda kaldığını belirten sunucu, Boduroğlu ailesinin hayatta kalan tek üyesi Tuncay’a da sabır diledi.
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Kartalkaya’da 21 Ocak gecesi meydana gelen yangın faciası birçok aileyi yasa boğdu. Faciada çok sayıda kişi hayatını kaybederken geride derin bir acı kaldı.
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Yangında dostlarını ve onların çocuklarını kaybeden ünlü sunucu Zuhal Topal, olayın hemen ardından çıktığı yayında gözyaşlarını tutamadı.
Program esnasında konuşmakta zorlanan Topal, büyük bir acı yaşadığını dile getirerek sorumluların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.
Hem kızını hem oğlunu kaybeden Boduroğlu ailesinin hayatta kalan tek üyesi Tuncay’a da sabır dileyen ünlü sunucu, “Konuşamıyorum çünkü hem kızını hem oğlunu, sevgili Elif Naz’ı, Ali Can’ı ve eşini kaybettik. Çok canım yanıyor” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Acısını yaşayamadan işini yapmak zorunda olduğunu belirten Topal, “Çok özür diliyorum ama çok üzgünüm, çok içim yanıyor” sözleriyle yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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