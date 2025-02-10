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Super Bowl'da Taraftarların Dakikalarca Taylor Swift'i Yuhalamasının Asıl Sebebi Çok Başka Çıktı!

Super Bowl'da Taraftarların Dakikalarca Taylor Swift'i Yuhalamasının Asıl Sebebi Çok Başka Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.02.2025 - 18:04

Super Bowl gecesi sahadaki mücadeleden çok tribünlerde yaşanan bir olay konuşuldu. Philadelphia Eagles’ın şampiyon olduğu finalde ünlü şarkıcı Taylor Swift’in dakikalarca yuhalanması büyük yankı uyandırdı. Tepkinin siyasi sebeplerden mi yoksa bir spor hurafesinden mi kaynaklandığı tartışılırken, Swift’in tepkisi ise hayli rahattı.

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Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) büyük finali Super Bowl, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonları ekran başına kilitledi.

Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) büyük finali Super Bowl, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonları ekran başına kilitledi.

Gecenin birçok anı çok konuşulurken, bunlardan biri de tribünlerde yaşanan bir olay oldu. Ünlü şarkıcı Taylor Swift kameralar kendisine çevrildiğinde dakikalarca yuhalandı.

Gecenin birçok anı çok konuşulurken, bunlardan biri de tribünlerde yaşanan bir olay oldu. Ünlü şarkıcı Taylor Swift kameralar kendisine çevrildiğinde dakikalarca yuhalandı.

O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken tepkinin asıl sebebi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken tepkinin asıl sebebi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Bazı iddialara göre Swift’in yuhalanmasının sebebi siyasi görüşleriydi. ABD’de yaklaşan seçimler öncesinde Kamala Harris’i desteklediğini açıklayan Swift, diğer kesimden tepki çekmiş olabilir.

Bazı iddialara göre Swift’in yuhalanmasının sebebi siyasi görüşleriydi. ABD’de yaklaşan seçimler öncesinde Kamala Harris’i desteklediğini açıklayan Swift, diğer kesimden tepki çekmiş olabilir.

Trump'ın da sosyal medyada Swift’in yuhalandığı, kendisinin alkışlandığı gönderiyi paylaşması bu iddiayı güçlendirdi.

Ancak sosyal medyada bir başka iddia daha öne çıktı. Bir kullanıcı Swift’in sevgilisi ve Kansas City Chiefs oyuncusu Travis Kelce ile final öncesinde yediği akşam yemeğini hatırlatarak taraftarların tepkisinin bundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Ancak sosyal medyada bir başka iddia daha öne çıktı. Bir kullanıcı Swift’in sevgilisi ve Kansas City Chiefs oyuncusu Travis Kelce ile final öncesinde yediği akşam yemeğini hatırlatarak taraftarların tepkisinin bundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
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Spor dünyasında yaygın olan bir hurafeye göre futbolcuların büyük maç öncesi sevgilileriyle vakit geçirmesi takımın kaybetmesine neden olur.

Spor dünyasında yaygın olan bir hurafeye göre futbolcuların büyük maç öncesi sevgilileriyle vakit geçirmesi takımın kaybetmesine neden olur.

Bu inanca göre Swift’in Kelce ile maça saatler kala görüşmesi taraftarlar arasında uğursuzluk olarak yorumlandı ve tepki çekti.

Sebep siyasi mi yoksa bir spor batıl inancı mı bilinmez ama Taylor Swift’in buna pek de aldırmadığı kesin. İşte Swift'in gelen tepkilere gülüp geçtiği o anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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