Super Bowl'da Tansiyon Yükseldi: Donald Trump Tezahürata Boğulurken Taylor Swift Yuhalandı
Super Bowl'da Tansiyon Yükseldi: Donald Trump Tezahürata Boğulurken Taylor Swift Yuhalandı
ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl geçtiğimiz gece gerçekleşti ve Kansas City Chiefs'e karşı oynayan Philadelphia Eagles kazanan taraf oldu.
New Orleans'taki Caesars Superdome'da gerçekleşen etkinliğe katılan ilk başkan olarak tarihe geçen Donald Trump ile Taylor Swift'in arasında yaşanan gerginlik Super Bowl'a damga vurdu.
Seçim döneminde Kamala Harris'i desteklediğini belirten Taylor Swift, kameralar ona çevrildiğinde dakikalarca yuhalanırken, Donald Trump da dakikalarca tezahürata boğuldu.
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ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl geçtiğimiz gece New Orleans'taki Caesars Superdome'da gerçekleşti.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl de Super Bowl magazin başlıklarına taşındı. Bu senenin sebebi ise Taylor Swift ve Donald Trump arasında yaşanan sessiz gerginlik oldu.
Bilmeyen veya hatırlamayanlar için kısaca bir özet geçelim;
Donald Trump ve Kamala Harris'in karşı karşıya geldiği başkanlık münazarası bittikten hemen sonra aşağıda gördüğünüz fotoğrafı paylaşan Taylor Swift,
Öfkesine hakim olamayan Trump'tan ise tam onluk bir hareket gelmişti.
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Dün gece gerçekleşen Super Bowl'a katılan ilk başkan olarak tarihe geçen Donald Trump, seyirci tarafından dakikalarca alkışlanırken 👇
Kameralara yansıtıldığı sırada neye uğradığını şaşıran Taylor Swift de dakikalarca yuhalandı 👇
Üstelik bu kadarla kalmadı. Yaşananlarla pek bir keyiflenen Donald Trump, Truth Social'da peş peşe paylaşımlarda bulundu.
Önce yukarıda izlediğiniz videoları karşılaştırmalı olarak yan yana paylaştı.
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Ardından aşırı sağcı olduğu bilinen TikTok hesabı Libs'in "Trump dev bir tezahürat toplarken Taylor Swift yuhalanıyor ve dünya iyileşiyor!" tweet'ini paylaştı.
Son olarak, "Kansas City Chiefs'ten daha zor bir gece geçiren tek kişi Taylor Swift'ti. Stadyumdan YUHALANARAK kovuldu. MAGA (Make America Great Again) affetmiyor!" dedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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