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Super Bowl'da Tansiyon Yükseldi: Donald Trump Tezahürata Boğulurken Taylor Swift Yuhalandı

Super Bowl'da Tansiyon Yükseldi: Donald Trump Tezahürata Boğulurken Taylor Swift Yuhalandı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.02.2025 - 16:37

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl geçtiğimiz gece gerçekleşti ve Kansas City Chiefs'e karşı oynayan Philadelphia Eagles kazanan taraf oldu. 

New Orleans'taki Caesars Superdome'da gerçekleşen etkinliğe katılan ilk başkan olarak tarihe geçen Donald Trump ile Taylor Swift'in arasında yaşanan gerginlik Super Bowl'a damga vurdu. 

Seçim döneminde Kamala Harris'i desteklediğini belirten Taylor Swift, kameralar ona çevrildiğinde dakikalarca yuhalanırken, Donald Trump da dakikalarca tezahürata boğuldu.

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ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl geçtiğimiz gece New Orleans'taki Caesars Superdome'da gerçekleşti.

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl geçtiğimiz gece New Orleans'taki Caesars Superdome'da gerçekleşti.

Kaçıranlar için Kansas City Chiefs'e karşı oynayan Philadelphia Eagles'a şampiyonluk getiren gecenin tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Her yıl olduğu gibi bu yıl de Super Bowl magazin başlıklarına taşındı. Bu senenin sebebi ise Taylor Swift ve Donald Trump arasında yaşanan sessiz gerginlik oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl de Super Bowl magazin başlıklarına taşındı. Bu senenin sebebi ise Taylor Swift ve Donald Trump arasında yaşanan sessiz gerginlik oldu.

Bilmeyen veya hatırlamayanlar için kısaca bir özet geçelim;

Bilmeyen veya hatırlamayanlar için kısaca bir özet geçelim;

Swift, geçtiğimiz Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e oy vereceğini duyurmuştu. Hatta bunun üzerine Elon Musk X üzerinden oldukça çirkin cümlelerle Swift ile alay etmişti.

Donald Trump ve Kamala Harris'in karşı karşıya geldiği başkanlık münazarası bittikten hemen sonra aşağıda gördüğünüz fotoğrafı paylaşan Taylor Swift,

Donald Trump ve Kamala Harris'in karşı karşıya geldiği başkanlık münazarası bittikten hemen sonra aşağıda gördüğünüz fotoğrafı paylaşan Taylor Swift,

'Çoğunuz gibi ben de münazarayı izledim ve değerlendirmemi yaptım. 2024 Başkanlık Seçimi'nde oyumu Kamala Harris ve Tim Walz'a vereceğim. Harris'e oy veriyorum çünkü o, savunulması gereken haklarımızı düşündüğümde ihtiyacımız olan savaşçı ve benim de inandığım davalar için savaşıyor. Bu ülkede kaos değil, sakinlik tarafından yönetilirsek çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum' açıklamasında bulunmuştu.

Öfkesine hakim olamayan Trump'tan ise tam onluk bir hareket gelmişti.

Öfkesine hakim olamayan Trump'tan ise tam onluk bir hareket gelmişti.

Taylor Swfit'in Kamala Harris'i desteklediğini duyuran Trump, Truth Social hesabından 'Taylor Swift'ten nefret ediyorum' paylaşımında bulunmuştu.

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Dün gece gerçekleşen Super Bowl'a katılan ilk başkan olarak tarihe geçen Donald Trump, seyirci tarafından dakikalarca alkışlanırken 👇

Kameralara yansıtıldığı sırada neye uğradığını şaşıran Taylor Swift de dakikalarca yuhalandı 👇

Üstelik bu kadarla kalmadı. Yaşananlarla pek bir keyiflenen Donald Trump, Truth Social'da peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Üstelik bu kadarla kalmadı. Yaşananlarla pek bir keyiflenen Donald Trump, Truth Social'da peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Önce yukarıda izlediğiniz videoları karşılaştırmalı olarak yan yana paylaştı.

Önce yukarıda izlediğiniz videoları karşılaştırmalı olarak yan yana paylaştı.
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Ardından aşırı sağcı olduğu bilinen TikTok hesabı Libs'in "Trump dev bir tezahürat toplarken Taylor Swift yuhalanıyor ve dünya iyileşiyor!" tweet'ini paylaştı.

Ardından aşırı sağcı olduğu bilinen TikTok hesabı Libs'in "Trump dev bir tezahürat toplarken Taylor Swift yuhalanıyor ve dünya iyileşiyor!" tweet'ini paylaştı.

Son olarak, "Kansas City Chiefs'ten daha zor bir gece geçiren tek kişi Taylor Swift'ti. Stadyumdan YUHALANARAK kovuldu. MAGA (Make America Great Again) affetmiyor!" dedi.

Son olarak, "Kansas City Chiefs'ten daha zor bir gece geçiren tek kişi Taylor Swift'ti. Stadyumdan YUHALANARAK kovuldu. MAGA (Make America Great Again) affetmiyor!" dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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