Dünyanın En Popüler Spor Organizasyonlarından Super Bowl 2025'ten Öne Çıkan Kareler

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbol Ligi (NHL)'in final maçı olan Super Bowl için Amerikan Futbolundan daha popüler desek yeridir. Doğu ve Batı Konferansları'nın birincilerinin karşılaştığı büyük finalin bu kadar takip edilmesinin nedeni önemli bir spor organizasyonunun finali olması kadar devre arası şovları ve organizasyona akın eden şöhretli isimler.