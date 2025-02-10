Dünyanın En Popüler Spor Organizasyonlarından Super Bowl 2025'ten Öne Çıkan Kareler
Dünyanın En Popüler Spor Organizasyonlarından Super Bowl 2025'ten Öne Çıkan Kareler
ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbol Ligi (NHL)'in final maçı olan Super Bowl için Amerikan Futbolundan daha popüler desek yeridir. Doğu ve Batı Konferansları'nın birincilerinin karşılaştığı büyük finalin bu kadar takip edilmesinin nedeni önemli bir spor organizasyonunun finali olması kadar devre arası şovları ve organizasyona akın eden şöhretli isimler.
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Ceaser's Superdome'da gerçekleşen müsabakada Philadelphia Eagles ve Kansas City Chiefs karşılaştı.
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İki takım sahaya bu atmosferde girdi.
Eagles 40-22'lik skorla üç şampiyonluğu olan Patrick Mahomes'un takımı Chiefs'i ezici bir üstünlükle mağlup etti.
Devre arasında ise 5 Grammy ödüllü rapçi Kendrick Lamar ve SZA sahne aldı.
Epstein Adası gibi skandalların konuşulduğu dönemde Lamar'ın Drake'e pedofili göndermesi yaptığı iddia edildi.
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Yaklaşık 13 dakika süren devre arası performansından öne çıkan kareler şu şekilde.
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ise her maç olduğu gibi sevgilisi Chiefs oyuncusu Travis Kelve'yi desteklemek için tribünlerdeki yerini almıştı.
Ancak Trump taraftarları tarafından yuhalandı.
İnter Miami forması giyen eski Barçalı Messi, Busquets, Suarez ve Alba da organizasyonu yerinden takip etti.
Bir seyirci ise Sudan ve Gazze yazan bayrak açtı.
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Yeniden Beyaz Saray'a oturan Donald Trump ve ailesi de tribünlerdeydi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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