Super Bowl Finalinde Milyonların Gözü Önünde Gazze Protestosu Gerçekleşti

Amerika'da spor dünyasının en önemli organizasyonlarından biri de NFL... Amerikan Futbol Ligi'nde Super Bowl Finali yine en çok konuşulan organizasyon oldu. Sahadaki yıldızların yanı sıra tribünlerde de yıldızlar organizasyon için tribünleri doldurdu. Devre arasındaki şova ise dünya önemli bir protestoya şahit oldu. Organizasyon ekibi uzun süre gösteriyi engelleyemedi.