Super Bowl Finalinde Milyonların Gözü Önünde Gazze Protestosu Gerçekleşti
Super Bowl Finalinde Milyonların Gözü Önünde Gazze Protestosu Gerçekleşti
Amerika'da spor dünyasının en önemli organizasyonlarından biri de NFL... Amerikan Futbol Ligi'nde Super Bowl Finali yine en çok konuşulan organizasyon oldu. Sahadaki yıldızların yanı sıra tribünlerde de yıldızlar organizasyon için tribünleri doldurdu. Devre arasındaki şova ise dünya önemli bir protestoya şahit oldu. Organizasyon ekibi uzun süre gösteriyi engelleyemedi.
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Philadelphia Eagles, Super Bowl'da Kansas City Chiefs'i 40-22 mağlup ederek şampiyon olurken, geçen yılın şampiyonu Kansas City Chiefs sahadan mutsuz ayrıldı.
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Philadelphia Eagles'ın büyük sevinç yaşadığı gecede tribünlerde de büyük bir yıldız geçidi vardı. Sanatçılar, sporcular, siyasetçiler müsabakayı yerinde takip etti.
LuisLionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ve Sergio Busquets'in takip ettiği maça Donald Trump da eşi Melania Trump ile katıldı.
Devre arasındaki dans gösterilerine ise Filistin protestosu damga vurdu. Bir eylemci Sudan ve Gazze yazan bir bayrakla dansçıların arasına girdi.
Organizasyon yetkililerinin geç fark ettiği eylem sonrası protestocu göz altına alındı.
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Protesto anları kameralara da yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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