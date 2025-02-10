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Fatih Altaylı Kulüplere Çağrı Yaparak "Futbolu Bu Federasyondan Kurtarın" Dedi

Fatih Altaylı Kulüplere Çağrı Yaparak "Futbolu Bu Federasyondan Kurtarın" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.02.2025 - 11:17

Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle ilgili üst üste açıklamalar yapıldı. Bu sabah da Fatih Altaylı, YouTube kanalında konuya dair açıklamalarda bulundu. Altaylı, TFF'yi işaret ederek 'Futbolu bu federasyondan kurtarın' dedi. Altaylı penaltıyı da yorumladı.

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Galatasaray taraftarlığı ile bilinen Fatih Altaylı "100 Galatasaraylıdan 98'i penaltı değil diyor. Benim kanaatimde bu yönde" dedi.

Galatasaray taraftarlığı ile bilinen Fatih Altaylı "100 Galatasaraylıdan 98'i penaltı değil diyor. Benim kanaatimde bu yönde" dedi.

Altaylı, "Bu ilk verilen verilmeyen penaltı değil ama mesele bunun çok dışında" dedi. VAR'ı da eleştiren Altaylı, "Yerlisi yabancısı demek ki tüm hakemler hata yapabiliyor" diye konuştu.

Altaylı, "Bu ilk verilen verilmeyen penaltı değil ama mesele bunun çok dışında" dedi. VAR'ı da eleştiren Altaylı, "Yerlisi yabancısı demek ki tüm hakemler hata yapabiliyor" diye konuştu.

"Bu lig çok kötü giden bir lig" diyen Altaylı, Murat Sancak'ın "Bu hareketi TFF ve MHK'ye karşı yaptık" demesini gündeme taşıdı.

"Bu lig çok kötü giden bir lig" diyen Altaylı, Murat Sancak'ın "Bu hareketi TFF ve MHK'ye karşı yaptık" demesini gündeme taşıdı.

"İlk kez TFF Başkanına yönelik bir söylem var" diyen Altaylı, "Mafyalaşmış bu federasyon futbolu yönetmekten aciz" dedi.

"İlk kez TFF Başkanına yönelik bir söylem var" diyen Altaylı, "Mafyalaşmış bu federasyon futbolu yönetmekten aciz" dedi.

"Bu seneki hakem hataları geçen senekilerden daha fena" diyen Altaylı, bu ihtimale yönelik bahis bile oynanmış olabileceğini iddia etti.

"Bu seneki hakem hataları geçen senekilerden daha fena" diyen Altaylı, bu ihtimale yönelik bahis bile oynanmış olabileceğini iddia etti.
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Fatih Altaylı, "Tüm kulüpler bir araya gelsinler bu federasyondan Türkiye'yi kurtarsınlar. Uluslarası standartta erdemli bir federasyon getirsinler. Federasyon işi bırakmalıdır" açıklaması yaptı.

Fatih Altaylı, "Tüm kulüpler bir araya gelsinler bu federasyondan Türkiye'yi kurtarsınlar. Uluslarası standartta erdemli bir federasyon getirsinler. Federasyon işi bırakmalıdır" açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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