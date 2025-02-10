Fatih Altaylı Kulüplere Çağrı Yaparak "Futbolu Bu Federasyondan Kurtarın" Dedi

Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle ilgili üst üste açıklamalar yapıldı. Bu sabah da Fatih Altaylı, YouTube kanalında konuya dair açıklamalarda bulundu. Altaylı, TFF'yi işaret ederek 'Futbolu bu federasyondan kurtarın' dedi. Altaylı penaltıyı da yorumladı.