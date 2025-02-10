Fatih Altaylı Kulüplere Çağrı Yaparak "Futbolu Bu Federasyondan Kurtarın" Dedi
Fatih Altaylı Kulüplere Çağrı Yaparak "Futbolu Bu Federasyondan Kurtarın" Dedi
Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle ilgili üst üste açıklamalar yapıldı. Bu sabah da Fatih Altaylı, YouTube kanalında konuya dair açıklamalarda bulundu. Altaylı, TFF'yi işaret ederek 'Futbolu bu federasyondan kurtarın' dedi. Altaylı penaltıyı da yorumladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray taraftarlığı ile bilinen Fatih Altaylı "100 Galatasaraylıdan 98'i penaltı değil diyor. Benim kanaatimde bu yönde" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altaylı, "Bu ilk verilen verilmeyen penaltı değil ama mesele bunun çok dışında" dedi. VAR'ı da eleştiren Altaylı, "Yerlisi yabancısı demek ki tüm hakemler hata yapabiliyor" diye konuştu.
"Bu lig çok kötü giden bir lig" diyen Altaylı, Murat Sancak'ın "Bu hareketi TFF ve MHK'ye karşı yaptık" demesini gündeme taşıdı.
"İlk kez TFF Başkanına yönelik bir söylem var" diyen Altaylı, "Mafyalaşmış bu federasyon futbolu yönetmekten aciz" dedi.
"Bu seneki hakem hataları geçen senekilerden daha fena" diyen Altaylı, bu ihtimale yönelik bahis bile oynanmış olabileceğini iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Altaylı, "Tüm kulüpler bir araya gelsinler bu federasyondan Türkiye'yi kurtarsınlar. Uluslarası standartta erdemli bir federasyon getirsinler. Federasyon işi bırakmalıdır" açıklaması yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın