Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Galatasaray - Adana Demirspor maçında 29.dakikada Adana Demirspor sahadan çekildi. Sahadan çekilmeye tepkiler ise sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Hem gazeteciler, hem sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Taraftarlar kendi camiaları tarafından konuya yaklaşırken uzlaşma ihtimalinin olmadığı bir kez daha görüldü.