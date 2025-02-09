Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Galatasaray - Adana Demirspor maçında 29.dakikada Adana Demirspor sahadan çekildi. Sahadan çekilmeye tepkiler ise sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Hem gazeteciler, hem sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Taraftarlar kendi camiaları tarafından konuya yaklaşırken uzlaşma ihtimalinin olmadığı bir kez daha görüldü.
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Adana Demirspor, 29.dakikada sahadan çekilerek ülke futbolunda yeni bir gündeme kapı aralamış oldu. Sosyal medyada tepkiler dinmedi.
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Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine gazeteciler ve taraftarlar da tepkilerini gösterdi. Her kesim kendi açısından konuya yaklaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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