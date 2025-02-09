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Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.02.2025 - 20:23

Galatasaray - Adana Demirspor maçında 29.dakikada Adana Demirspor sahadan çekildi. Sahadan çekilmeye tepkiler ise sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Hem gazeteciler, hem sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Taraftarlar kendi camiaları tarafından konuya yaklaşırken uzlaşma ihtimalinin olmadığı bir kez daha görüldü.

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Adana Demirspor, 29.dakikada sahadan çekilerek ülke futbolunda yeni bir gündeme kapı aralamış oldu. Sosyal medyada tepkiler dinmedi.

Adana Demirspor, 29.dakikada sahadan çekilerek ülke futbolunda yeni bir gündeme kapı aralamış oldu. Sosyal medyada tepkiler dinmedi.

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine gazeteciler ve taraftarlar da tepkilerini gösterdi. Her kesim kendi açısından konuya yaklaştı.

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine gazeteciler ve taraftarlar da tepkilerini gösterdi. Her kesim kendi açısından konuya yaklaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Emre

penaltıdan sonra hemen çek takımı anlayalım, talimat gelmiştir, kurgu vardır, itibarsizlastirma çabası ile baskı yönetimi kurmaktır. haksızlık hep GS rakibin... Devamını Gör

Ali DİNÇ

Hırsızın hiç mi suçu yok? Emek hırsızı Mertens'in ceza alması gerekiyor