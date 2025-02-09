Samet Akaydin'den Fenerbahçe İtirafı: "Hiçbir Maça Rahat Çıktığımı Hatırlamıyorum"

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Çaykur Rizespor’un savunma oyuncusu Samet Akaydin, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde zorlu bir sürecin içinde olduğunu belirten Akaydin, “İstanbul medyasının biraz zor olduğunu düşünüyorum. Medyada gücün yoksa büyük takımlarda barınamıyorsun. Ben bunu anladım Fenerbahçe’de.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı-lacivertli takımda hiçbir maça rahat çıkamadığını belirten oyuncu, “Fenerbahçe’de hiçbir maça rahat çıktığımı hatırlamıyorum. Maçlardan sonra eve gittiğimde en son ne zaman rahat uyudum hatırlamıyorum. Şimdi Rizespor’a imza attıktan sonra rahat uyuduğumu hatırlıyorum.” dedi.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın