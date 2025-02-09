Samet Akaydin'den Fenerbahçe İtirafı: "Hiçbir Maça Rahat Çıktığımı Hatırlamıyorum"

Günün Pozitif Videosu: Kuzuyu Sevmeye Çalışan Minik Kızın Bir Anda Kendisini Kuzu Zannettiği Anlar

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