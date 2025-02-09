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Samet Akaydin'den Fenerbahçe İtirafı: "Hiçbir Maça Rahat Çıktığımı Hatırlamıyorum"

Samet Akaydin'den Fenerbahçe İtirafı: "Hiçbir Maça Rahat Çıktığımı Hatırlamıyorum"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 19:07

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Süper Lig’in 23’üncü haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Çaykur Rizespor’un savunma oyuncusu Samet Akaydin, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde zorlu bir sürecin içinde olduğunu belirten Akaydin, “İstanbul medyasının biraz zor olduğunu düşünüyorum. Medyada gücün yoksa büyük takımlarda barınamıyorsun. Ben bunu anladım Fenerbahçe’de.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde zorlu bir sürecin içinde olduğunu belirten Akaydin, “İstanbul medyasının biraz zor olduğunu düşünüyorum. Medyada gücün yoksa büyük takımlarda barınamıyorsun. Ben bunu anladım Fenerbahçe’de.” ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımda hiçbir maça rahat çıkamadığını belirten oyuncu, “Fenerbahçe’de hiçbir maça rahat çıktığımı hatırlamıyorum. Maçlardan sonra eve gittiğimde en son ne zaman rahat uyudum hatırlamıyorum. Şimdi Rizespor’a imza attıktan sonra rahat uyuduğumu hatırlıyorum.” dedi.

Sarı-lacivertli takımda hiçbir maça rahat çıkamadığını belirten oyuncu, “Fenerbahçe’de hiçbir maça rahat çıktığımı hatırlamıyorum. Maçlardan sonra eve gittiğimde en son ne zaman rahat uyudum hatırlamıyorum. Şimdi Rizespor’a imza attıktan sonra rahat uyuduğumu hatırlıyorum.” dedi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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