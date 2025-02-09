Fenerbahçe Zirve Yolunda Alanyaspor'u İlk Yarıdaki Golleriyle Geçti
Fenerbahçe Zirve Yolunda Alanyaspor'u İlk Yarıdaki Golleriyle Geçti
Süper Lig'in 23.haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. 16.00 seansında başlayan maçta Fenerbahçe ilklerle maçı tamamladı. 4000.gol heyecanı yaşanan maçta Fenerbahçe üç puanı ilk yarıdaki gollerle aldı. Fenerbahçe maç fazlasıyla puan farkını da Galatasaray'la üçe düşürdü. Gözler şimdi 19.00'daki Galatasaray - Adana Demirspor maçına çevrildi.
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Fenerbahçe ligde 23.hafta maçında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu ve aldığı üç puanla zirve takibini sürdürdü.
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22.dakikada Sebastia Szymanski'nin golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Bu gol Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 4000.golü oldu.
Hafta içinde kupada attığı golle Fenerbahçe defterini açan Talisca bir gol de Alanyaspor'a attı ve skoru 2-0'a getirdi.
Maçın geri kalanında iki takım da pozisyonlar üretmeye çalışsa da sahaya bu çabalar skor olarak dönmedi.
Fenerbahçe bu skorla rakibi Galatasaray'la puan farkının maç fazlasıyla 3'e düşürdü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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