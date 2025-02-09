"Skorer Değil" Eleştirileri Alan Sebastian Szymanski Fenerbahçe Lig Tarihinin 4000. Golünü Attı
"Skorer Değil" Eleştirileri Alan Sebastian Szymanski Fenerbahçe Lig Tarihinin 4000. Golünü Attı
Kulüplerin mazileri için kilometre taşları çok önemlidir. İlk gol, ilk galibiyet, en uzun süre forma giyen isim ve belli balı rakamlarda gol atan kişiler. Fenerbahçe gibi mazisi 1907 yılına dayanan bir kulüpte de bu rekorlar çokça var. Bugün de 4000. lig golü atıldı. Golün altında ise Sebastian Szymanski imzası vardı.
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Fenerbahçe 23.hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Lig tarihinde 3999 gol atan Fenerbahçe'de farklı bir heyecan vardı.
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Kulüp tarihinin 3000. golünün altında Alex de Souza vardı. 4000. golün imzasında ise kimin adının yazacağı büyük merak konusu olmuştu.
Ve bu soru maçın 22.dakikasında yanıt buldu. Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü atan Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçerek lig tarihindeki sarı lacivertlilerin 4000. golünü attı.
4000. gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, lig tarihinde bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.
Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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