"Skorer Değil" Eleştirileri Alan Sebastian Szymanski Fenerbahçe Lig Tarihinin 4000. Golünü Attı

Kulüplerin mazileri için kilometre taşları çok önemlidir. İlk gol, ilk galibiyet, en uzun süre forma giyen isim ve belli balı rakamlarda gol atan kişiler. Fenerbahçe gibi mazisi 1907 yılına dayanan bir kulüpte de bu rekorlar çokça var. Bugün de 4000. lig golü atıldı. Golün altında ise Sebastian Szymanski imzası vardı.