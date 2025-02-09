Bournemouth Forveti Antoine Semenyo'dan Sıra Dışı Penaltı Kullanımı
Bournemouth Forveti Antoine Semenyo'dan Sıra Dışı Penaltı Kullanımı
Futbol tarihinde penaltılar genellikle net ve basit vuruşlarla kullanılırken, bazı oyuncular alışılmışın dışına çıkmayı tercih ediyor. Bu isimlerden biri de İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'un 25 yaşındaki golcüsü Antoine Semenyo. Ganalı forvet, FA Cup'ta oynadıkları Everton maçında değişik bir penaltı kullandı.
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İngiltere FA Cup 4. tur maçında Everton, sahasında Bournemouth'u konuk etti.
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Deplasman ekibi, sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Turu getiren golleri Semenyo ve Jebbison kaydetti.
Semenyo'nun penaltıdan bulduğu goldeki tarzı dikkat çekiciydi 👇
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