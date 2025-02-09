Bournemouth Forveti Antoine Semenyo'dan Sıra Dışı Penaltı Kullanımı

Futbol tarihinde penaltılar genellikle net ve basit vuruşlarla kullanılırken, bazı oyuncular alışılmışın dışına çıkmayı tercih ediyor. Bu isimlerden biri de İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'un 25 yaşındaki golcüsü Antoine Semenyo. Ganalı forvet, FA Cup'ta oynadıkları Everton maçında değişik bir penaltı kullandı.