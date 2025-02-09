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Jose Mourinho'dan Sakatlıklarla İlgili "Ağlamıyoruz" Açıklaması

Jose Mourinho'dan Sakatlıklarla İlgili "Ağlamıyoruz" Açıklaması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.02.2025 - 18:52

Fenerbahçe , 23.hafta maçında Alanyaspor'a konuk oldu. Alanyaspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Maçtan sonra ise Mourinho açıklamalarıyla yine gündem oldu. Sakatlıklara değinen Mourinho 'ağlamıyoruz' mesajı verdi. Kas sakatlıklarına da değinen Mourinho 'Pragmatik olmalıyız' dedi.

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Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 yenerek ligdeki zirve takibini sürdürdü. Maç fazlasıyla puan farkı da 3'e düştü.

Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 yenerek ligdeki zirve takibini sürdürdü. Maç fazlasıyla puan farkı da 3'e düştü.

Maçtan sonra Jose Mourinho da yine kendi üslubuyla maça ve gündeme dair açıklamalar yaptı.

Maçtan sonra Jose Mourinho da yine kendi üslubuyla maça ve gündeme dair açıklamalar yaptı.

Muhabirin "İlk yarılardaki oyun düşüklüğüne dair eleştiriler bugün itibarıyla bitmiş olur mu?" sorusuna Mourinho, "Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar." dedi.

Muhabirin "İlk yarılardaki oyun düşüklüğüne dair eleştiriler bugün itibarıyla bitmiş olur mu?" sorusuna Mourinho, "Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar." dedi.

"Sakatlıklardan dolayı ağlamıyoruz" diyen Mourinho, "Biri düşerse başka biri ayağa kalkacaktır. Bugün iki sakat daha verdik ama biz savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

"Sakatlıklardan dolayı ağlamıyoruz" diyen Mourinho, "Biri düşerse başka biri ayağa kalkacaktır. Bugün iki sakat daha verdik ama biz savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Sakatlıklar sebebiyle gelen eleştirilere de değinen Mourinho, "Geçen sezon bu dönem 26 kas sakatlığı olmuşken bu sezon 12 sakatlık oldu. Sebebini araştırıyoruz, pragmatik olmalıyız" dedi.

Sakatlıklar sebebiyle gelen eleştirilere de değinen Mourinho, "Geçen sezon bu dönem 26 kas sakatlığı olmuşken bu sezon 12 sakatlık oldu. Sebebini araştırıyoruz, pragmatik olmalıyız" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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