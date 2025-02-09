Jose Mourinho'dan Sakatlıklarla İlgili "Ağlamıyoruz" Açıklaması

Fenerbahçe , 23.hafta maçında Alanyaspor'a konuk oldu. Alanyaspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Maçtan sonra ise Mourinho açıklamalarıyla yine gündem oldu. Sakatlıklara değinen Mourinho 'ağlamıyoruz' mesajı verdi. Kas sakatlıklarına da değinen Mourinho 'Pragmatik olmalıyız' dedi.