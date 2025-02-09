Adana Demirspor Futbolcuları Galatasaray Maçında Sahadan Çekildi
Adana Demirspor Futbolcuları Galatasaray Maçında Sahadan Çekildi
Galatasaray - Adana Demirspor maçında Adana Demirsporlu futbolcular sahadan çekildi. Stadyumda futbolcular ve teknik ekip arasında yapılan mini toplantının ardından futbolcular sahadan çekilme kararı aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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