Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Talimat Aldılar" Diyenlere Sert Çıktı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Talimat Aldılar" Diyenlere Sert Çıktı
Galatasaray-Adana Demirspor maçının 29. dakikasında aldıkları karar sonrası Adana Demirsporlu futbolcular sahadan çekildi. Galatasaray'a verilen penaltı sonrası kararı alan futbolcular sosyal medyayı ikiye böldü. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da A Spor'da 'talimat aldılar' diyenlere sert çıktı. Murat Sancak çekilmelerinin sebeplerini de açıkladı.
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Murat Sancak, A Spor'da sahadan çekilme gerekçelerini ve kendilerine yöneltilen suçlamaları eleştirdi.
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Sancak, "Bu Galatasaray'a yapılan bir hareket değil. Dursun Özbek, benim ağabeyim. Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse satın alamaz!" Bana kimse talimat veremez" dedi.
Sancak, "Bu yapılan TFF'ye ve MHK'ye yapıldı." derken Okan Burak'a da tepki gösterdi. Sancak, "Okan Buruk beni konuşturmasın. Yusuf'a "S***** git" diyecek cesareti nereden buluyor bu adam?" dedi.
Murat Sancak, "Okan Buruk, kalkıyor, taraftara ve oyunculara methiyeler dizip suçu bizi atıyor. Bak Okan Buruk, burası Adana Demirspor." diyerek tepki gösterdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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