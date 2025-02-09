Sahadan Çekilen Adana Demirspor Cephesinden İlk Açıklama Geldi

Galatasaray - Adana Demirspor maçında Demirspor cephesi 29.dakikada sahadan çekildi. Herkesi şok eden karar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Çekilme sebebi belirsizliğini korurken ilk açıklama geldi. Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz maç çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. İşte detaylar...