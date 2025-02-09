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Sahadan Çekilen Adana Demirspor Cephesinden İlk Açıklama Geldi

Sahadan Çekilen Adana Demirspor Cephesinden İlk Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.02.2025 - 20:34

Galatasaray - Adana Demirspor maçında Demirspor cephesi 29.dakikada sahadan çekildi. Herkesi şok eden karar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Çekilme sebebi belirsizliğini korurken ilk açıklama geldi. Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz maç çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

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Adana Demirspor, Galatasaray karşısında 29.dakikada sahadan çekildi. Maçta neden çekildikleri merak konusu olmuştu.

Adana Demirspor, Galatasaray karşısında 29.dakikada sahadan çekildi. Maçta neden çekildikleri merak konusu olmuştu.

Maç hakem tarafından tatil edilirken TFF'nin açıklaması sonrası maça dair son karar verilmiş olacak.

Maç hakem tarafından tatil edilirken TFF'nin açıklaması sonrası maça dair son karar verilmiş olacak.

Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz da kısa bir açıklama yaptı. Korkmaz, "Bizim tepkimiz Galatasaray'a değil, MHK'ye." diyerek tepkilerinin sebebini açıkladı.

Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz da kısa bir açıklama yaptı. Korkmaz, "Bizim tepkimiz Galatasaray'a değil, MHK'ye." diyerek tepkilerinin sebebini açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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