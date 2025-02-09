Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesine Fenerbahçe'den Resmi Açıklama Geldi

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin yankıları sürüyor. 29.dakikada sahadan çekilen Adana Demirspor'la ilgili Fenerbahçe'den de açıklama geldi. Açıklamada Galatasaray'a suçlamalar yöneltilirken 'Sayenizde ne güven ne adalet kaldı' dendi.