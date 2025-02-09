Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesine Fenerbahçe'den Resmi Açıklama Geldi
Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesine Fenerbahçe'den Resmi Açıklama Geldi
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin yankıları sürüyor. 29.dakikada sahadan çekilen Adana Demirspor'la ilgili Fenerbahçe'den de açıklama geldi. Açıklamada Galatasaray'a suçlamalar yöneltilirken 'Sayenizde ne güven ne adalet kaldı' dendi.
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Adana Demirspor 29.dakikada sahadan çekilerek önemli bir olaya imza attı ve olayın yankısı giderek artmaya devam ediyor.
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Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine bir açıklama da Fenerbahçe'den geldi.
Fenerbahçe, Galatasaray'a ithafen Sayenizde ne güven ne adalet kaldı" dedi. İşte o açıklamanın tamamı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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