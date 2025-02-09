onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Galatasaray
Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesine Fenerbahçe'den Resmi Açıklama Geldi

Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesine Fenerbahçe'den Resmi Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.02.2025 - 20:43

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin yankıları sürüyor. 29.dakikada sahadan çekilen Adana Demirspor'la ilgili Fenerbahçe'den de açıklama geldi. Açıklamada Galatasaray'a suçlamalar yöneltilirken 'Sayenizde ne güven ne adalet kaldı' dendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adana Demirspor 29.dakikada sahadan çekilerek önemli bir olaya imza attı ve olayın yankısı giderek artmaya devam ediyor.

Adana Demirspor 29.dakikada sahadan çekilerek önemli bir olaya imza attı ve olayın yankısı giderek artmaya devam ediyor.

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine bir açıklama da Fenerbahçe'den geldi.

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine bir açıklama da Fenerbahçe'den geldi.

Fenerbahçe, Galatasaray'a ithafen Sayenizde ne güven ne adalet kaldı" dedi. İşte o açıklamanın tamamı:

Fenerbahçe, Galatasaray'a ithafen Sayenizde ne güven ne adalet kaldı" dedi. İşte o açıklamanın tamamı:

Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,

Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,

Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!

Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!

Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!

Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
19
12
5
3
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın