Gökhan Özoğuz'dan Adana Demirspor Karşısında Galatasaray'a Verilen Penaltı Sonrası "Bu Bir Suç" Tepkisi!
Gökhan Özoğuz'dan Adana Demirspor Karşısında Galatasaray'a Verilen Penaltı Sonrası "Bu Bir Suç" Tepkisi!
Galatasaray-Adana Demirspor maçının 29. dakikasında aldıkları karar sonrası Adana Demirsporlu futbolcular sahadan çekildi. Galatasaray'a verilen penaltı sonrası kararı alan futbolcular sosyal medyayı ikiye böldü. Adana Demirspor'un kararını destekleyenler kadar doğru bulmayanlar da vardı. Hem Galatasaray'a hem MHK'ya tepkiler artarken, Fenerbahçeliliğiyle bilinen Gökhan Özoğuz'dan da tepki gecikmedi.
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Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, sarı kırmızılı ekibe verilen penaltı sonrası beklenmedik bir karara imza attı.
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Maçın 29.dakikasında Adana Demirspor teknik direktörü Alper Avcı futbolcularıyla yaptığı toplantı sonrası sahadan çekilme kararı aldı.
Adana Demirsporlu futbolcuların sahadan çekilmesi sosyal medyayı ikiye bölerken, Fenerbahçeli sanatçı Gökhan Özoğuzdan Galatasaray'a ve MHK'ya tepki gecikmedi.
"Bu rezaleti biri durdurmalı artık!" diyerek tepki gösteren Özoğuz, "Bu bir suçtur ve tarihe kara harflerle yazılmaktadır" dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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