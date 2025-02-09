Mourinho'dan Sessiz Tepki: Adana Demirspor Maçında Galatasaray'a Verilen Penaltıya Tepkisi Bu Kez Farklı Oldu!
Mourinho'dan Sessiz Tepki: Adana Demirspor Maçında Galatasaray'a Verilen Penaltıya Tepkisi Bu Kez Farklı Oldu!
Galatasaray-Adana Demirspor maçında Galatasaray'a verilen penaltı sonrası Adana Demisporlu futbolcular sahadan çekilme kararı almıştı. Galatasaray'a verilen penaltı tartışma yaratırken, genellikle uzun açıklamalar yapan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan bu kez sessiz bir tepki geldi.
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Galatasaray'a verilen penaltı sonrası maçtan çekilme kararı alan Adana Demirspor, sosyal medyayı ikiye bölen tepkilere yol açmıştı.
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Adana Demirspor'un bu kararı almasına sebep olan Galatasaray penaltısı da aynı şekilde futbolseverleri ikiye bölmüş, ancak çoğunlukla kararın yanlış olduğu yönünde yorumlar yapılmıştı.
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho da karara tepki gösterdi. Ancak çoğunlukla uzun açıklamalar yapan Mourinho, bu kez tepkisini 'sessiz' bir paylaşımla yaptı.
Mourinho, Instagram hesabından hiçbir açıklama yazmadan Galatasaray'a verilen penaltıyı paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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