Okan Buruk, Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesini Eleştirdi

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 29.dakikada yarıda kaldı. Adana Demirspor'un TFF ve MHK'ye tepki gerekçesiyle sahadan çekilmesi ile ilgili yankılar sürüyor. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da maç sonu sert açıklamalarla bu kararı eleştirdi. Buruk kararın masum olmadığını söyledi.