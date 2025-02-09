onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Okan Buruk, Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesini Eleştirdi

Okan Buruk, Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesini Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.02.2025 - 21:12

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 29.dakikada yarıda kaldı. Adana Demirspor'un TFF ve MHK'ye tepki gerekçesiyle sahadan çekilmesi ile ilgili yankılar sürüyor. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da maç sonu sert açıklamalarla bu kararı eleştirdi. Buruk kararın masum olmadığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Okan Buruk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine sert tepki göstererek kararı eleştirdi.

Okan Buruk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine sert tepki göstererek kararı eleştirdi.

Buruk, 'Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış hemen tweet atanlar oldu. Benim için pozisyon penaltı olmamaya daha yakın.'' dedi.

Buruk, 'Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış hemen tweet atanlar oldu. Benim için pozisyon penaltı olmamaya daha yakın.'' dedi.

Buruk, , ''Adana Demirspor'un çekilmesi masum ve anlık değil. Çok masum olduğunu düşünmüyorum yaşananların. TFF kararını verecek tabii. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var." dedi.

Buruk, , ''Adana Demirspor'un çekilmesi masum ve anlık değil. Çok masum olduğunu düşünmüyorum yaşananların. TFF kararını verecek tabii. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var." dedi.

''Kimsenin günahını almak istemiyorum" diyen Okan Buruk, "Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bu kararın masum ve anlık bir karar olduğuna inanmıyorum." dedi.

''Kimsenin günahını almak istemiyorum" diyen Okan Buruk, "Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bu kararın masum ve anlık bir karar olduğuna inanmıyorum." dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın