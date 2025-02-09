Okan Buruk, Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesini Eleştirdi
Okan Buruk, Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesini Eleştirdi
Galatasaray - Adana Demirspor maçı 29.dakikada yarıda kaldı. Adana Demirspor'un TFF ve MHK'ye tepki gerekçesiyle sahadan çekilmesi ile ilgili yankılar sürüyor. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da maç sonu sert açıklamalarla bu kararı eleştirdi. Buruk kararın masum olmadığını söyledi.
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Okan Buruk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine sert tepki göstererek kararı eleştirdi.
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Buruk, 'Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış hemen tweet atanlar oldu. Benim için pozisyon penaltı olmamaya daha yakın.'' dedi.
Buruk, , ''Adana Demirspor'un çekilmesi masum ve anlık değil. Çok masum olduğunu düşünmüyorum yaşananların. TFF kararını verecek tabii. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var." dedi.
''Kimsenin günahını almak istemiyorum" diyen Okan Buruk, "Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bu kararın masum ve anlık bir karar olduğuna inanmıyorum." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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