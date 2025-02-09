Galatasaray İkinci Başkanından ADS Maçı Sonrası Açıklama: "Kıskanılıyoruz, Çaresizler, Perişanlar..."
Galatasaray İkinci Başkanından ADS Maçı Sonrası Açıklama: "Kıskanılıyoruz, Çaresizler, Perişanlar..."
29. dakikada yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası futbol camiası karıştı. Galatasaray'a verilen penaltının ve Adana Demirspor'un maçtan çekilme kararının tartışıldığı maçın ardından Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk açıklama yaptı.
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Galatasaray-Adana Demirspor maçı, sarı-kırmızılı ekibe verilen penaltı sonrası Adana Demirsporlu futbolcuların sahadan çekilmesiyle yarıda kalmıştı.
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Hem penaltı hem çekilme kararının tartışıldığı maçın ardından taraflardan açıklama bekleniyordu.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk sarı-kırmızılı camia adına açıklama yaptı. Öztürk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.
"Bazıları herhalde bekliyormuş, biz ne olduğunu anlamaya çalışırken 'tweet'ler atıldı. Ne Adana Demirspor'un başkanı, ne de ikinci başkanı Metin Bey açıklama yapmadan suyun öbür tarafından 'tweet'ler görmeye başladık."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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