Talimatlara Göre Sahadan Çekilen Adana Demirspor'un Cezası Belli Oldu
Talimatlara Göre Sahadan Çekilen Adana Demirspor'un Cezası Belli Oldu
Galatasaray - Adana Demirspor maçı 29.dakikada Demirspor'un sahadan çekilmesi sebebiyle yarıda kaldı. Maç hakem kararıyla tatil edildi. Kararı ise TFF açıklayacak. TFF'nin ne karar alacağı ise merak konusu. Emsal kararlar ve talimatlar ise Adana Demirspor'a büyük cezaların geleceğini öngörüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray-Adana Demirspor maçında 29.dakikada sahadan çekilen Adana Demirspor'a ne ceza verileceği merak konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önceki emsaller ve talimatlar ise Adana Demirspor'a büyük cezaların geleceğini öngörüyor. Trabzonspor karşısında sahadan çekilen İstanbulspor da benzer cezaları almıştı:
Talimatlara da bakıldığında Adana Demirspor'un da benzer cezalar alacağı öngörülüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın