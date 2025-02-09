Talimatlara Göre Sahadan Çekilen Adana Demirspor'un Cezası Belli Oldu

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 29.dakikada Demirspor'un sahadan çekilmesi sebebiyle yarıda kaldı. Maç hakem kararıyla tatil edildi. Kararı ise TFF açıklayacak. TFF'nin ne karar alacağı ise merak konusu. Emsal kararlar ve talimatlar ise Adana Demirspor'a büyük cezaların geleceğini öngörüyor.