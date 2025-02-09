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Talimatlara Göre Sahadan Çekilen Adana Demirspor'un Cezası Belli Oldu

Talimatlara Göre Sahadan Çekilen Adana Demirspor'un Cezası Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.02.2025 - 22:04

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 29.dakikada Demirspor'un sahadan çekilmesi sebebiyle yarıda kaldı. Maç hakem kararıyla tatil edildi. Kararı ise TFF açıklayacak. TFF'nin ne karar alacağı ise merak konusu. Emsal kararlar ve talimatlar ise Adana Demirspor'a büyük cezaların geleceğini öngörüyor.

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Galatasaray-Adana Demirspor maçında 29.dakikada sahadan çekilen Adana Demirspor'a ne ceza verileceği merak konusu oldu.

Galatasaray-Adana Demirspor maçında 29.dakikada sahadan çekilen Adana Demirspor'a ne ceza verileceği merak konusu oldu.

Daha önceki emsaller ve talimatlar ise Adana Demirspor'a büyük cezaların geleceğini öngörüyor. Trabzonspor karşısında sahadan çekilen İstanbulspor da benzer cezaları almıştı:

Daha önceki emsaller ve talimatlar ise Adana Demirspor'a büyük cezaların geleceğini öngörüyor. Trabzonspor karşısında sahadan çekilen İstanbulspor da benzer cezaları almıştı:

Hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi.Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'na, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası verildi.

Talimatlara da bakıldığında Adana Demirspor'un da benzer cezalar alacağı öngörülüyor.

Talimatlara da bakıldığında Adana Demirspor'un da benzer cezalar alacağı öngörülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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