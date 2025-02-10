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All-Star Seçilen Alperen Şengün Sakatlığıyla Yürekleri Ağza Getirdi

All-Star Seçilen Alperen Şengün Sakatlığıyla Yürekleri Ağza Getirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.02.2025 - 12:31

Alperen Şengün, All-Star kadrosuna seçilerek hepimizi gururlandırdı. Houston'daki başarılı performansıyla göz dolduran Alperen'in bu başarısı kimseyi şaşırtmadı. Ancak All-Star'a sayılı günler kala Alperen sakatlık yaşadı. Herkesi korkutan bu durum kısa sürede açıklığa kavuştu.

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NBA'deki başarılı performansıyla All-Star kadrosuna seçilen Alperen Şengün hepimizi sevince boğmuştu. Ancak milli yıldızdan kötü haber geldi.

NBA'deki başarılı performansıyla All-Star kadrosuna seçilen Alperen Şengün hepimizi sevince boğmuştu. Ancak milli yıldızdan kötü haber geldi.

Toronto Raptors'a karşı oynanan maçın başında belini tutarak kenara gelen milli oyuncu maça devam edemedi.

Toronto Raptors'a karşı oynanan maçın başında belini tutarak kenara gelen milli oyuncu maça devam edemedi.

16 Şubat'ta oynanacak All-Star maçı öncesi hepimizi korkutan gelişme için Houston Başantrenörü Udoka'dan yürekleri ferahlatan açıklama geldi.

16 Şubat'ta oynanacak All-Star maçı öncesi hepimizi korkutan gelişme için Houston Başantrenörü Udoka'dan yürekleri ferahlatan açıklama geldi.

Ime Udoka, "Bir bel spazmıydı. Birkaç gün maçımız yok. Umarım Alperen, oynayacağımız bir sonraki müsabakaya hazır olur." diyerek All-Star'da oynayabilme ihtimalini gösterdi.

Ime Udoka, "Bir bel spazmıydı. Birkaç gün maçımız yok. Umarım Alperen, oynayacağımız bir sonraki müsabakaya hazır olur." diyerek All-Star'da oynayabilme ihtimalini gösterdi.

Houston Rockets, 13 Şubat Perşembe günü Phoenix Suns deplasmanına çıkacak. Alperen Şengün’ün de yer aldığı 2025 NBA All-Star organizasyonu ise 16 Şubat’ta San Francisco’daki Chase Center’da gerçekleştirilecek.

Houston Rockets, 13 Şubat Perşembe günü Phoenix Suns deplasmanına çıkacak. Alperen Şengün’ün de yer aldığı 2025 NBA All-Star organizasyonu ise 16 Şubat’ta San Francisco’daki Chase Center’da gerçekleştirilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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