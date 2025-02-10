Galatasaray, Przemyslaw Frankowski Transferinde Mutlu Sona Ulaştı
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski Transferinde Mutlu Sona Ulaştı
Transferde Alvaro Morata ile yüksek bir başlangıç yapan Galatasaray bir transferi daha bitiriyor. Galatasaray'ın listesinde olan ancak kulübü Lens'in ikna olmaya bir türlü yanaşmadığı Frankowski'de sona gelindi. Galatasaray, Polonyalı oyuncu ile her şartta anlaştı. İmzalar bu akşam atılabilir. Frankowski de bu akşam İstanbul'da olacak.
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Galatasaray uzun süredir bitirmek istediği Przemyslaw Frankowski transferinde artık sona geldi.
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Futbolcuyla anlaşmasına rağmen kulübüyle bir türlü imza aşamasına gelemeyen Galatasaray, Lens'in inadını kırdı.
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski için 1 milyon Euro kiralama bedeli verecek. Bununla beraber oyuncunun 8 milyon Euro da opsiyonu bulunuyor.
29 yaşındaki Polonyalı oyuncu Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat bek olarak da forma giyebiliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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