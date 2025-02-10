Galatasaray, Przemyslaw Frankowski Transferinde Mutlu Sona Ulaştı

Transferde Alvaro Morata ile yüksek bir başlangıç yapan Galatasaray bir transferi daha bitiriyor. Galatasaray'ın listesinde olan ancak kulübü Lens'in ikna olmaya bir türlü yanaşmadığı Frankowski'de sona gelindi. Galatasaray, Polonyalı oyuncu ile her şartta anlaştı. İmzalar bu akşam atılabilir. Frankowski de bu akşam İstanbul'da olacak.