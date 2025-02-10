Adana Demirspor'dan Galatasaray Maçı Sonrası Resmi Açıklama da Geldi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 34. dakikasında sahadan çekildi. Bu olayın ardından iki kulüpten de peş peşe açıklamalar geldi. Son olarak Adana Demirspor, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yönetici Metin Öztürk'ün sözlerine tepki gösteren bir açıklama yayımladı. Açıklamaların hedefinde TFF ve MHK de vardı.