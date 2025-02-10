Adana Demirspor'dan Galatasaray Maçı Sonrası Resmi Açıklama da Geldi
Adana Demirspor'dan Galatasaray Maçı Sonrası Resmi Açıklama da Geldi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 34. dakikasında sahadan çekildi. Bu olayın ardından iki kulüpten de peş peşe açıklamalar geldi. Son olarak Adana Demirspor, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yönetici Metin Öztürk'ün sözlerine tepki gösteren bir açıklama yayımladı. Açıklamaların hedefinde TFF ve MHK de vardı.
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Murat Sancak'ın suçlamalarının yanında kulüp resmi açıklamada "Adil olmayan, yanlı ve taraflı hakem kararları bizlere karşı değil Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) karşı sistemli şekilde yapılan operasyonlardan ibarettir." açıklaması yaptı.
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Yaşananları TFF ve MHK'ye operasyon olarak niteleyen kulüp yönetimi "Bugün yaşananlar, yalnızca Adana Demirspor'un değil, Türk futbolunun geleceğinin nasıl bir çıkmaza sürüklendiğinin açık bir göstergesidir." dedi.
Tepkilerinin Galatasaray'a yönelik olmadığının altını çizen Adana Demirspor yönetimi açıklamada "Galatasaray gibi büyük bir kulübün, maçın 12.dakikasında "kasten ayağını takarak" verilen bir penaltı kararına ihtiyacı olmadığı açıktır" ifadelerine yer verdi.
"Sayın Fatih Terim'den sonra Galatasaray tarihine ismini altın harflerle yazdırmasını beklediğimiz Sayın Okan Buruk" denilen açıklamada Buruk'a yönelik "futbolcumuza karşı kendisine yakışmayan hareketlerle, adeta futbolcumuzu azarlayan tavırlarıyla talimat verircesine dikkat çeken jest ve mimikleri centilmenlikten uzak ve sportifliğe aykırı görüntüler sergilemiştir." ifadesi kullanıldı.
Metin Öztürk'ün açıklamalarına da "haddini aşmıştır" diyen kulüp yönetimi "Sayın Metin Öztürk ve Teknik Direktör Sayın Okan Buruk'un maç sonrası açıklamalarını şiddetle kınadığımızı kamuoyuna bildiririz." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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