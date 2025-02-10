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Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Sonrası Acun Ilıcalı da Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Sonrası Acun Ilıcalı da Açıklamalarda Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.02.2025 - 09:30

Galatasaray - Adana Demirspor maçı, 33.dakikada Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sebebiyle yarıda kaldı. Dün geceden beri konunun aktörleri ve bu durumdan etkilenen tüm kulüpler tepki göstermeye devam ediyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da konuya dahil olan isimlerdendi. Acun Ilıcalı da yaşananları yorumlarken ilgili penaltı pozisyonundaki futbolcuyu eleştirdi. Ilıcalı, Mertens'i 'sahtekarlık' yapmakla suçladı.

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Adana Demirspor, aleyhlerine verilen tartışmalı penaltı kararı sonrası sahadan çekilme kararı almış ve futbolda yeni bir kaos başlatmıştı.

Adana Demirspor, aleyhlerine verilen tartışmalı penaltı kararı sonrası sahadan çekilme kararı almış ve futbolda yeni bir kaos başlatmıştı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın da gündeminde bu maç vardı ve maçta tartışmalı penaltıya sebebiyet veren Mertens'i eleştirdi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın da gündeminde bu maç vardı ve maçta tartışmalı penaltıya sebebiyet veren Mertens'i eleştirdi.

"Üzücü bir akşam. Böyle şeyler olsun istemiyoruz." diyen Ilıcalı, ayrıcalık değil adalet istediklerini yineledi.

"Üzücü bir akşam. Böyle şeyler olsun istemiyoruz." diyen Ilıcalı, ayrıcalık değil adalet istediklerini yineledi.

Penaltı pozisyonu içinde yer alan Mertens'i eleştiren Ilıcalı, "Bugün biz VAR hakemini suçluyoruz, kabul. Orta hakemi suçluyoruz, kabul. Neden kendini yere atan, hakemi kandırmaya çalışan, futbol içerisinde sahtekarlık yapan oyuncuyu suçlamıyoruz?" dedi.

Penaltı pozisyonu içinde yer alan Mertens'i eleştiren Ilıcalı, "Bugün biz VAR hakemini suçluyoruz, kabul. Orta hakemi suçluyoruz, kabul. Neden kendini yere atan, hakemi kandırmaya çalışan, futbol içerisinde sahtekarlık yapan oyuncuyu suçlamıyoruz?" dedi.

Hakemlerle ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, "Orta hakemlerin, Galatasaray'ın stadında ne derece fahiş hatalar yapabildikleri bir kez daha görülmüştür. Orta hakemlerin baskı altında olduklarının delilleri vardır." dedi.

Hakemlerle ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, "Orta hakemlerin, Galatasaray'ın stadında ne derece fahiş hatalar yapabildikleri bir kez daha görülmüştür. Orta hakemlerin baskı altında olduklarının delilleri vardır." dedi.
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Galatasaray'ın genç hakemleri baskı altına aldığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Türk hakemleri baskı altında, işte en son çaresizlikten bu penaltıyı vermek zorunda kaldı. Bu tiyatronun bir parçası oldu" dedi.

Galatasaray'ın genç hakemleri baskı altına aldığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Türk hakemleri baskı altında, işte en son çaresizlikten bu penaltıyı vermek zorunda kaldı. Bu tiyatronun bir parçası oldu" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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