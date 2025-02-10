Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Sonrası Acun Ilıcalı da Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray - Adana Demirspor maçı, 33.dakikada Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sebebiyle yarıda kaldı. Dün geceden beri konunun aktörleri ve bu durumdan etkilenen tüm kulüpler tepki göstermeye devam ediyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da konuya dahil olan isimlerdendi. Acun Ilıcalı da yaşananları yorumlarken ilgili penaltı pozisyonundaki futbolcuyu eleştirdi. Ilıcalı, Mertens'i 'sahtekarlık' yapmakla suçladı.