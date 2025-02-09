Emre Belözoğlu, Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesini Değerlendirdi
Emre Belözoğlu, Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesini Değerlendirdi
Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşananlar tüm ülkenin adan gündemi oldu. Maçta yaşananlarla ilgili birçok kişi yorumunu yaptı. Bir yorum da Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan geldi. Belözoğlu, marka değerine vurgu yaptı. Belözoğlu, 'bu seneye özgü değil bunlar' dedi.
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Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesini değerlendirdi.
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Belözoğlu, "Bu sadece bu sene özelinde değil. Türk futbolunun marka değeri çok daha önceden zedelendi." dedi.
Belözoğlu, "Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı. Daha ne olabilir? Bu marka değeriyle ne konuşulabilir?" açıklaması yaptı.
Emre Belözoğlu konu hakkındaki sözlerini "Bence bu sene özelinde değil, çok seneden önce zaten ülkedeki futbol marka değeri kaybolmuştu" diyerek tamamladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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