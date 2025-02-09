Emre Belözoğlu, Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesini Değerlendirdi

Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşananlar tüm ülkenin adan gündemi oldu. Maçta yaşananlarla ilgili birçok kişi yorumunu yaptı. Bir yorum da Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan geldi. Belözoğlu, marka değerine vurgu yaptı. Belözoğlu, 'bu seneye özgü değil bunlar' dedi.