onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Emre Belözoğlu, Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesini Değerlendirdi

Emre Belözoğlu, Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesini Değerlendirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.02.2025 - 00:12

Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşananlar tüm ülkenin adan gündemi oldu. Maçta yaşananlarla ilgili birçok kişi yorumunu yaptı. Bir yorum da Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan geldi. Belözoğlu, marka değerine vurgu yaptı. Belözoğlu, 'bu seneye özgü değil bunlar' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesini değerlendirdi.

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesini değerlendirdi.

Belözoğlu, "Bu sadece bu sene özelinde değil. Türk futbolunun marka değeri çok daha önceden zedelendi." dedi.

Belözoğlu, "Bu sadece bu sene özelinde değil. Türk futbolunun marka değeri çok daha önceden zedelendi." dedi.

Belözoğlu, "Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı. Daha ne olabilir? Bu marka değeriyle ne konuşulabilir?" açıklaması yaptı.

Belözoğlu, "Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı. Daha ne olabilir? Bu marka değeriyle ne konuşulabilir?" açıklaması yaptı.

Emre Belözoğlu konu hakkındaki sözlerini "Bence bu sene özelinde değil, çok seneden önce zaten ülkedeki futbol marka değeri kaybolmuştu" diyerek tamamladı.

Emre Belözoğlu konu hakkındaki sözlerini "Bence bu sene özelinde değil, çok seneden önce zaten ülkedeki futbol marka değeri kaybolmuştu" diyerek tamamladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın