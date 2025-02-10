Galatasaray - Adana Demirspor Maçında Konuk Takım Sahadan Çekildi: Baştan Sona Sahadan Çekilmenin Detayları
Galatasaray - Adana Demirspor Maçında Konuk Takım Sahadan Çekildi: Baştan Sona Sahadan Çekilmenin Detayları
Süper Lig’in 23. Haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçı uzun süre konuşulacak anlara sahne oldu. Sarı kırmızılı takımın kazandığı penaltı sonrasında konuk takım sahadan çekildi. Çekilme sonrasında peş peşe açıklamalar geldi.
İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşanan olayların tüm detayları…
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Adana Demirspor takımı, sarı kırmızılı takımın penaltı gölünden sonra 27. dakikada sahadan çekildi.
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Sahada yaşananlar sosyal medyada da tartışmalara neden oldu.
İlk açıklama Başkan Vekili Metin Korkmaz'dan geldi.
Fenerbahçe'den açıklama: "Sayenizde ne güven ne adalet kaldı"
Şarkıcı Gökhan Özoğuz da tartışmalara dahil oldu: “Bu rezaleti biri durdurmalı artık!"
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Adana Demirspor’un sahibi Murat Sancak A Spor’a katılarak yaşananların nedenini açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: “Yaşananlar masun değil” dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı, Galatasaraylı Mertens'i sahtekarlık yapmakla suçladı.
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti.
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Hükmen yenilgi ve 3 puan silme cezası
Fatih Altaylı da yaşananları yorumladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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