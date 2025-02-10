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Galatasaray - Adana Demirspor Maçında Konuk Takım Sahadan Çekildi: Baştan Sona Sahadan Çekilmenin Detayları

Galatasaray - Adana Demirspor Maçında Konuk Takım Sahadan Çekildi: Baştan Sona Sahadan Çekilmenin Detayları

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.02.2025 - 12:07 Son Güncelleme: 10.02.2025 - 12:17

Süper Lig’in 23. Haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçı uzun süre konuşulacak anlara sahne oldu. Sarı kırmızılı takımın kazandığı penaltı sonrasında konuk takım sahadan çekildi. Çekilme sonrasında peş peşe açıklamalar geldi. 

İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşanan olayların tüm detayları… 

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Adana Demirspor takımı, sarı kırmızılı takımın penaltı gölünden sonra 27. dakikada sahadan çekildi.

Adana Demirspor takımı, sarı kırmızılı takımın penaltı gölünden sonra 27. dakikada sahadan çekildi.

Lider Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Penaltı pozisyonuna konuk takım oyuncuları itiraz etti ancak VAR, orta hakemi incelemeye davet etmedi. Adana Demirspor takımı, bu penaltıdan 17 dakika sonra sahadan çekildi. 

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Sahada yaşananlar sosyal medyada da tartışmalara neden oldu.

Sahada yaşananlar sosyal medyada da tartışmalara neden oldu.

Galatasaray - Adana Demirspor maçında 29.dakikada Adana Demirspor sahadan çekildi. Sahadan çekilmeye tepkiler ise sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Hem gazeteciler, hem sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. 

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İlk açıklama Başkan Vekili Metin Korkmaz'dan geldi.

İlk açıklama Başkan Vekili Metin Korkmaz'dan geldi.

Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz maç çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.  Korkmaz, 'Bizim tepkimiz Galatasaray'a değil, MHK'ye' diyerek tepkilerinin sebebini açıkladı.

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Fenerbahçe'den açıklama: "Sayenizde ne güven ne adalet kaldı"

Fenerbahçe'den açıklama: "Sayenizde ne güven ne adalet kaldı"

29. dakikada sahadan çekilen Adana Demirspor'la ilgili Fenerbahçe'den de açıklama geldi. Açıklamada Galatasaray'a suçlamalar yöneltilirken 'Sayenizde ne güven ne adalet kaldı' dendi. 

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Şarkıcı Gökhan Özoğuz da tartışmalara dahil oldu: “Bu rezaleti biri durdurmalı artık!"

Şarkıcı Gökhan Özoğuz da tartışmalara dahil oldu: “Bu rezaleti biri durdurmalı artık!"

Hem Galatasaray'a hem MHK'ya tepkiler artarken, Fenerbahçeliliğiyle bilinen Gökhan Özoğuz'dan da tepki gecikmedi. 'Bu rezaleti biri durdurmalı artık!' diyerek tepki gösteren Özoğuz, 'Bu bir suçtur ve tarihe kara harflerle yazılmaktadır' dedi.

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Adana Demirspor’un sahibi Murat Sancak A Spor’a katılarak yaşananların nedenini açıkladı.

Adana Demirspor’un sahibi Murat Sancak A Spor’a katılarak yaşananların nedenini açıkladı.

Adana Demirspor’un sahibi Murat Sancak A Spor'da 'talimat aldılar' diyenlere sert çıktı. Murat Sancak çekilmelerinin sebeplerini de açıkladı. Sancak, 'Bu Galatasaray'a yapılan bir hareket değil. Dursun Özbek, benim ağabeyim. Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse satın alamaz!' Bana kimse talimat veremez' dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: “Yaşananlar masun değil” dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: “Yaşananlar masun değil” dedi

Okan Buruk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine sert tepki göstererek kararı eleştirdi. Buruk, 'Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış hemen tweet atanlar oldu. Benim için pozisyon penaltı olmamaya daha yakın'' dedi. Buruk, , ''Adana Demirspor'un çekilmesi masum ve anlık değil. Çok masum olduğunu düşünmüyorum yaşananların. TFF kararını verecek tabii. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var' dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Galatasaray-Adana Demirspor maçında Galatasaray'a verilen penaltı sonrası Adana Demisporlu futbolcular sahadan çekilme kararı almıştı. Galatasaray'a verilen penaltı tartışma yaratırken, genellikle uzun açıklamalar yapan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan bu kez sessiz bir tepki geldi.

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Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı, Galatasaraylı Mertens'i sahtekarlık yapmakla suçladı.

Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı, Galatasaraylı Mertens'i sahtekarlık yapmakla suçladı.

Dün geceden beri konunun aktörleri ve bu durumdan etkilenen tüm kulüpler tepki göstermeye devam ediyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da konuya dahil olan isimlerdendi. Acun Ilıcalı da yaşananları yorumlarken ilgili penaltı pozisyonundaki futbolcuyu eleştirdi. Ilıcalı, Mertens'i 'sahtekarlık' yapmakla suçladı.

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Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti.

Galatasaray ile oynanan Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısından 1-0 yenik duruma düştükten sonra sahadan çekilen Adana Demirspor’un  başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Hükmen yenilgi ve 3 puan silme cezası

Hükmen yenilgi ve 3 puan silme cezası

Emsal kararlara bakarsak bu yaşananlar sonrasına Adana Demirspor 3-0 hükmen mağlup olacak ve TFF tarafından 3 puan silme cezası verilecek.

Fatih Altaylı da yaşananları yorumladı.

Fatih Altaylı da yaşananları yorumladı.

Gazeteci Fatih Altaylı da YouTube yayınında yaşananlar hakkında yorum yaptı. Altaylı, TFF'yi işaret ederek 'Futbolu bu federasyondan kurtarın' dedi. Altaylı penaltıyı da yorumladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Oğuzhan Er

Neredeyse bütün gürültünün kaynağı aynı. Olay yerine ilk suçlu geldi. Her zamanki gibi...

Cindirella Man

O değilde Fenerbahçe nin açıklamasına çok güldüm ne güven kaldı ne adalet demiş biz filmi seneler önce Trabzon Fener geçen haftada Fener Rize maçında gördük ... Devamını Gör