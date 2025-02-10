Galatasaray - Adana Demirspor Maçında Konuk Takım Sahadan Çekildi: Baştan Sona Sahadan Çekilmenin Detayları

Okan Buruk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine sert tepki göstererek kararı eleştirdi. Buruk, 'Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış hemen tweet atanlar oldu. Benim için pozisyon penaltı olmamaya daha yakın'' dedi. Buruk, , ''Adana Demirspor'un çekilmesi masum ve anlık değil. Çok masum olduğunu düşünmüyorum yaşananların. TFF kararını verecek tabii. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var' dedi.

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