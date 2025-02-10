Galatasaray Maçında Sahadan Çekilen Adana Demirspor’un Başkanı Bedirhan Durak İstifa Etti
Galatasaray Maçında Sahadan Çekilen Adana Demirspor’un Başkanı Bedirhan Durak İstifa Etti
Galatasaray ile oynanan Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısından 1-0 yenik duruma düştükten sonra sahadan çekilen Adana Demirspor’un başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Galatasaray karşısında sahadan çekilmişti. Yaşanan olayın ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak görevinden istifa ettiği sosyal medya hesabından duyurdu.
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bedirhan Durak, istifa mesajından şunları yazdı:
Bedirhan Durak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 👇
Adana Demirspor, Galatasaray maçının ilk yarısında kulübün sahibi Murat Sancak’ın kararıyla sahadan çekilmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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