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Galatasaray Maçında Sahadan Çekilen Adana Demirspor’un Başkanı Bedirhan Durak İstifa Etti

Galatasaray Maçında Sahadan Çekilen Adana Demirspor’un Başkanı Bedirhan Durak İstifa Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.02.2025 - 09:33 Son Güncelleme: 10.02.2025 - 09:43

Galatasaray ile oynanan Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısından 1-0 yenik duruma düştükten sonra sahadan çekilen Adana Demirspor’un  başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Galatasaray karşısında sahadan çekilmişti. Yaşanan olayın ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak görevinden istifa ettiği sosyal medya hesabından duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Galatasaray karşısında sahadan çekilmişti. Yaşanan olayın ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak görevinden istifa ettiği sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bedirhan Durak, istifa mesajından şunları yazdı:

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bedirhan Durak, istifa mesajından şunları yazdı:

'Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla'

Bedirhan Durak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 👇

Bedirhan Durak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 👇

Adana Demirspor, Galatasaray maçının ilk yarısında kulübün sahibi Murat Sancak’ın kararıyla sahadan çekilmişti.

Adana Demirspor, Galatasaray maçının ilk yarısında kulübün sahibi Murat Sancak’ın kararıyla sahadan çekilmişti.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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