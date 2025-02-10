Ferdi Tayfur'a Böbreğini Veren Oğlu Timur Turanbayburt Hakaret İçerikli Mesajlarla İlgili İlk Kez Konuştu!

“Herkese merhaba. Bu videoyu çekmem gerekiyor çünkü hakkımda herkes bir şey konuşuyor. İki çocuğum var, onların üzerinden bana geliyorlar. Öncelikle adadan ayrılış nedenim 2 çocuğumla babamın rahatsızlığından dolayı üzmemek için konuşmadığımdan dolayı adadan ben gittim, kimse beni kovmadı.” dedi.