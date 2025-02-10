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Ferdi Tayfur'a Böbreğini Veren Oğlu Timur Turanbayburt Hakaret İçerikli Mesajlarla İlgili İlk Kez Konuştu!

Ferdi Tayfur'a Böbreğini Veren Oğlu Timur Turanbayburt Hakaret İçerikli Mesajlarla İlgili İlk Kez Konuştu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.02.2025 - 22:15

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından mirasıyla ilgili çıkan tartışmalar devam ediyor. Miras paylaşımında yer almayan kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt’un tepkileri gündem olmuştu. Babasına böbreğini vermesine rağmen mirastan dışlanan Timur Turanbayburt, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak sessizliğini bozdu. Hakaret içerikli mesajlar attığı iddia edilen Turanbayburt, hesaplarının başkaları tarafından kullanıldığını söyledi. Kendisinin bilinçli olarak babasına düşman edildiğini belirterek sert açıklamalarda bulundu.

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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatının ardından mirası ve aile içindeki gerilim gündemdeki yerini koruyor.

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatının ardından mirası ve aile içindeki gerilim gündemdeki yerini koruyor.

Özellikle mirastan dışlanan Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt’un yaşadığı hayal kırıklığı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Timur Turanbayburt’un babasına hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiası tartışmalara neden olurken Turanbayburt iddialara sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla yanıt verdi.

Oldukça üzgün ve moralsiz olduğu gözlenen Turanbayburt sözlerine şöyle başladı:

Oldukça üzgün ve moralsiz olduğu gözlenen Turanbayburt sözlerine şöyle başladı:

“Herkese merhaba. Bu videoyu çekmem gerekiyor çünkü hakkımda herkes bir şey konuşuyor. İki çocuğum var, onların üzerinden bana geliyorlar. Öncelikle adadan ayrılış nedenim 2 çocuğumla babamın rahatsızlığından dolayı üzmemek için konuşmadığımdan dolayı adadan ben gittim, kimse beni kovmadı.” dedi.

Kendisinin miras tartışmalarıyla gündeme gelmesini istemediğini belirten Turanbayburt, babasına böbreğini tamamen kendi isteğiyle verdiğini vurguladı:

Kendisinin miras tartışmalarıyla gündeme gelmesini istemediğini belirten Turanbayburt, babasına böbreğini tamamen kendi isteğiyle verdiğini vurguladı:

“Babama böbreğimi verdim, bunun için para istemedim. Bunu tamamen onun yaşaması için yaptım. Ancak ne yazık ki ameliyat sonrası gözümü açtığımda kimse yanımda yoktu. Tuğçe'yle Cumali vardı.”

Turanbayburt, kendisinin babasına düşman edilmek istendiğini belirterek sosyal medya hesaplarının kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığını iddia etti:

Turanbayburt, kendisinin babasına düşman edilmek istendiğini belirterek sosyal medya hesaplarının kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığını iddia etti:

“Benim sosyal medya hesabımı kullanmışlar, babamın hesabı da açıktı. Benim adıma paylaşımlar yapıp babama beni düşman ettiler. Aramızda düşmanlık olabilecek hiçbir şey yoktu. Ama bazı kendini bilmezler babamla beni düşman etmişler.”

Açıklamalarında Ferdi Tayfur’un basın danışmanına da sert sözlerle yüklenen Turanbayburt şunları söyledi:

Açıklamalarında Ferdi Tayfur’un basın danışmanına da sert sözlerle yüklenen Turanbayburt şunları söyledi:

“Basın danışmanı olduğunu iddia eden kişi babamla aramıza girdi. Babamı Tuğçe’ye de bana da küstürdü. O yılanın tekidir. Şimdi de çıkmış her yerde konuşuyor. Babamın şu anda bir basın danışmanı yok”

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Turanbayburt ayrıca babasının son günlerine dair de konuştu:

Turanbayburt ayrıca babasının son günlerine dair de konuştu:

“Ortalıkta bir avukat dolaşıyor, babamın dizinde ağladığını söylüyor. Benim babam kimsenin dizinde ağlamaz. O kendini bilmez avukat, babamın ismini kullanmayı bıraksın. Bana ulaşmaya çalışıyor ama ben onunla konuşmak istemiyorum.”

Sözlerinin sonunda hakkını helal etmediğini söyleyen Timur Turanbayburt videoyu şöyle sonlandırdı:

Sözlerinin sonunda hakkını helal etmediğini söyleyen Timur Turanbayburt videoyu şöyle sonlandırdı:

“Beni babama düşman ettiniz, babam toprağa girdi. Şimdi çocuklarıma mı düşman etmek istiyorsunuz? Hakkımı helal etmiyorum”

İşte o video:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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