Ferdi Tayfur'a Böbreğini Veren Oğlu Timur Turanbayburt Hakaret İçerikli Mesajlarla İlgili İlk Kez Konuştu!
Ferdi Tayfur'a Böbreğini Veren Oğlu Timur Turanbayburt Hakaret İçerikli Mesajlarla İlgili İlk Kez Konuştu!
Ferdi Tayfur’un vefatının ardından mirasıyla ilgili çıkan tartışmalar devam ediyor. Miras paylaşımında yer almayan kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt’un tepkileri gündem olmuştu. Babasına böbreğini vermesine rağmen mirastan dışlanan Timur Turanbayburt, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak sessizliğini bozdu. Hakaret içerikli mesajlar attığı iddia edilen Turanbayburt, hesaplarının başkaları tarafından kullanıldığını söyledi. Kendisinin bilinçli olarak babasına düşman edildiğini belirterek sert açıklamalarda bulundu.
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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatının ardından mirası ve aile içindeki gerilim gündemdeki yerini koruyor.
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Oldukça üzgün ve moralsiz olduğu gözlenen Turanbayburt sözlerine şöyle başladı:
Kendisinin miras tartışmalarıyla gündeme gelmesini istemediğini belirten Turanbayburt, babasına böbreğini tamamen kendi isteğiyle verdiğini vurguladı:
Turanbayburt, kendisinin babasına düşman edilmek istendiğini belirterek sosyal medya hesaplarının kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığını iddia etti:
Açıklamalarında Ferdi Tayfur’un basın danışmanına da sert sözlerle yüklenen Turanbayburt şunları söyledi:
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Turanbayburt ayrıca babasının son günlerine dair de konuştu:
Sözlerinin sonunda hakkını helal etmediğini söyleyen Timur Turanbayburt videoyu şöyle sonlandırdı:
İşte o video:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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