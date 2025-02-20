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Bahis Reklamı İddiasıyla Tutuklanmıştı: Kerimcan Durmaz Tahliye Edildi

Bahis Reklamı İddiasıyla Tutuklanmıştı: Kerimcan Durmaz Tahliye Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.02.2025 - 14:58

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Bugün hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz tahliye edildi.

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yurt dışında verdiği bir konser sırasında yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yurt dışında verdiği bir konser sırasında yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kerimcan Durmaz, konserin kendi hesabından yayınladığı görüntülerinde yasa dışı bahis sitesinin ismi gözüktüğü ve konseri sitenin düzenlediği iddiasıyla karşı karşıya kalmıştı. Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve 8 Ocak tutuklanmıştı.

Kerimcan Durmaz’ın avukatı tarafından tutukluğa yapılan itiraz da bir üst mahkeme tarafından kabul edilmemişti.

Kerimcan Durmaz’ın avukatı tarafından tutukluğa yapılan itiraz da bir üst mahkeme tarafından kabul edilmemişti.

Kerimcan Durmaz’ın avukatı Müge Doğan’ın İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği’ne sunduğu tutukluluğa itiraz dilekçesi, nöbetçi mahkeme tarafından kabul edilmemişti. Kerimcan Durmaz Silivri cezaevine konulmuştu.

Bugün hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz’ın tahliye edilmesine karar verildi.

Bugün hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz’ın tahliye edilmesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç dahil 16 kişi gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç sonrasında ev hapsine çarptırılmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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