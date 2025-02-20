Bahis Reklamı İddiasıyla Tutuklanmıştı: Kerimcan Durmaz Tahliye Edildi
Bahis Reklamı İddiasıyla Tutuklanmıştı: Kerimcan Durmaz Tahliye Edildi
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Bugün hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz tahliye edildi.
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yurt dışında verdiği bir konser sırasında yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.
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Kerimcan Durmaz’ın avukatı tarafından tutukluğa yapılan itiraz da bir üst mahkeme tarafından kabul edilmemişti.
Bugün hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz’ın tahliye edilmesine karar verildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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