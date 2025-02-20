Herkes Sığınaklara! Wanda ve L-Gante Çiftinin Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde İstanbul'da Olacağı Öğrenildi
Herkes Sığınaklara! Wanda ve L-Gante Çiftinin Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde İstanbul'da Olacağı Öğrenildi
Kaynak: https://www.tv100.com/wanda-nara-ile-...
Wanda Nara ve L-Gante ikilisi gün geçmiyor ki magazin manşetlerine yerleşmesin... Geçtiğimiz gün L-Gante'nin Icardi'nin ahını alması sonucu yaptığı kaza sonrası çiftimiz yeni bir iddiayla gündeme geldi.
Tv 100'ün haberine göre, daha ilişkilerinin başından bir ayrılıp bir barışan L-Gante ve Wanda çiftinin paylaşımları sürekli gündeme otururken ikilinin 24 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde İstanbul'da olacakları öğrenildi.
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Sürekli birbirleriyle yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen L-Gante ve Wanda Nara çifti her pozlarıyla dillere düşmeye devam ediyor.
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Wanda'nın Icardi'yle ayrılık sürecinde birlikte olduğu ardından pişmanlık duyup ayrıldığı, Icardi'den beklediği adımı bulamayınca geri döndüğü L-Gante'ye artık hepimiz aşinayız.
Boşanma karaları alıp hemen ardından vazgeçen, Icardi'nin bir türlü akıllanmadığı ve Wanda'ya döndüğü o ilişkiyi bitiren hamle rapçi L-Gante olmuştu.
Öyle ki ayrılığın başında ikili arasındaki ipler bir süre boyunca epey bir gerilmiş, Icardi L-Gante'ye attığı laflarla sevenleri tarafından destek görmüştü.
Fakat L-Gante ve Icardi arasındaki gerginlik bir an olsun dinmemişti. Futbolcuyu resmen çıldırtacak hamleleriyle gündemde kendine yer edinen rapçi taraftardan da tepki çekmişti.
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Kısa süre sonra hesabı kapatılan rapçi Fenerbahçeli olduğunu dile getirmişti. Son olarak Fenerbahçe'nin golcüsü Dzeko'nun da fotoğrafını paylaşan isim bir süredir sessizliğini koruyordu.
Gelelim asıl olaya... Tv 100'ün haberine göre, bu kadar olayın ardından L-Gante ve Wanda Nara'nın İstanbul'a geleceği iddia edildi.
Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Türkiye'de olacakları öğrenilen ikilinin derbiye katılmayacağı söylendi.
24 Şubat Pazartesi günü, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin gerçekleşeceği gün Wanda Nara'nın da Türkiye'deki bir ödül törenine davet edildiği öğrenildi.
Pazartesi günü gerçekleşecek davete katılması beklenen Wanda Nara ve L-Gante’nin İstanbul ziyaretlerinin kısa süreceği, ikilinin Salı ya da Çarşamba günü ülkeleri Arjantin'e döneceği düşünülüyor.
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Diğer yandan, Arjantin'li magazin muhabiri Yanila Latorre'nin iddiasına göre Suarez'le dolu dizgin bir aşk yaşayan Mauro Icardi'nin Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek için Türkiye'ye geleceği ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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