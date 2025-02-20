Anderlecht'i Eledi: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Son 16'ya Kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht'i geçmeyi başardı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, rakibini toplamda 5-2'lik skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Jose Mourinho ve öğrencilerinin yeni rakibi Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımı olacak.