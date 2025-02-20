Anderlecht'i Eledi: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Son 16'ya Kaldı!
Anderlecht'i Eledi: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Son 16'ya Kaldı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht'i geçmeyi başardı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, rakibini toplamda 5-2'lik skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Jose Mourinho ve öğrencilerinin yeni rakibi Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımı olacak.
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Avrupa'da yola devam
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Son 16, 5-2'lik skorla geldi
Rakip, Olympiakos ya da Rangers olacak
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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