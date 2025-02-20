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Anderlecht'i Eledi: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Son 16'ya Kaldı!

Anderlecht'i Eledi: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Son 16'ya Kaldı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.02.2025 - 01:14

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht'i geçmeyi başardı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, rakibini toplamda 5-2'lik skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Jose Mourinho ve öğrencilerinin yeni rakibi Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımı olacak.

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Avrupa'da yola devam

Avrupa'da yola devam

Üst üste aldığı galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe, Avrupa'da hata yapmadı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht'i kupanın dışına itti.

Son 16, 5-2'lik skorla geldi

Son 16, 5-2'lik skorla geldi

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan eşleşmenin ilk maçından 3-0'la ayrılan Kanarya, rövanşta da mağlup olmadı. Jose Mourinho yönetimindeki temsilcimiz, Belçika'dan 2-2'lik beraberlikle döndü. Goller, En Nesyri ve Yusuf Akçiçek'ten geldi.

Rakip, Olympiakos ya da Rangers olacak

Rakip, Olympiakos ya da Rangers olacak

Fenerbahçe, son 16'da Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek. Maçlar, 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak. Kura çekimi bugün TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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