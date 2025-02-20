Avrupa Ligi'nde Son 16 Bileti Alan Fenerbahçe'ye Taraftarından Gelen Tepkiler

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyip yoluna devam etmesi, taraftarlarının keyfini yerine getirdi. Jose Mourinho ve öğrencilerinin 11 Aralık'tan bu yana yenilgi yüzü görmemesi, oynanan oyun, futbolcuların isteği bir kez daha beğeni kazandı.