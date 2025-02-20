Avrupa Ligi'nde Son 16 Bileti Alan Fenerbahçe'ye Taraftarından Gelen Tepkiler
Avrupa Ligi'nde Son 16 Bileti Alan Fenerbahçe'ye Taraftarından Gelen Tepkiler
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyip yoluna devam etmesi, taraftarlarının keyfini yerine getirdi. Jose Mourinho ve öğrencilerinin 11 Aralık'tan bu yana yenilgi yüzü görmemesi, oynanan oyun, futbolcuların isteği bir kez daha beğeni kazandı.
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Fenerbahçe taraftarının takımlarına yönelik sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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