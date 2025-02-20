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Avrupa Ligi'nde Son 16 Bileti Alan Fenerbahçe'ye Taraftarından Gelen Tepkiler

Avrupa Ligi'nde Son 16 Bileti Alan Fenerbahçe'ye Taraftarından Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.02.2025 - 02:07

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyip yoluna devam etmesi, taraftarlarının keyfini yerine getirdi. Jose Mourinho ve öğrencilerinin 11 Aralık'tan bu yana yenilgi yüzü görmemesi, oynanan oyun, futbolcuların isteği bir kez daha beğeni kazandı.

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Fenerbahçe taraftarının takımlarına yönelik sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇

Fenerbahçe taraftarının takımlarına yönelik sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Editör arkadaş 1. tweeti sil istersen küfür içeriyor.