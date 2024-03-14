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Bakım İçin Zamanı Olmayanlar Buraya! Bu Ürünler Size Profesyonellerin Elinden Çıkmış Gibi Hissettirecek

etiket Bakım İçin Zamanı Olmayanlar Buraya! Bu Ürünler Size Profesyonellerin Elinden Çıkmış Gibi Hissettirecek

bella
bella - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 17:01

Yoğun tempoda kendinize bakım yapmak için zaman bulamıyorsanız, bu ürünler evinizde profesyonel bakım hissi yaşamanızı sağlayacak. Zamanınızı ve enerjinizi verimli kullanmanıza yardımcı olan bu ürünlerle kendinizi şımartın ve evde profesyonel bakımın keyfini çıkarın. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 03.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Mjcare Premium Silky Hair Mask Pürüzsüzleştirici Saç Maskesi

1. Mjcare Premium Silky Hair Mask Pürüzsüzleştirici Saç Maskesi

MJCARE Premium Silky Hair Mask, saçınızın yıpranmasını onarır ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Hassas saç derisini düzeltir, zayıf saçları güçlendirir ve canlılık katar. İçerdiği zerdaçal, Bakır Tripeptit ve Kamelya Yağı ile saçları besler ve sağlıklı uzamasını destekler. Kullanımı kolay ve taşınabilir olan bu ürün, saç ve saç derisini yatıştırır ve profesyonel bakım hissi verir.

Burada

2. Mjcare Soft Miracle Foot Peeling Pack Soyulan Ayak Maskesi

2. Mjcare Soft Miracle Foot Peeling Pack Soyulan Ayak Maskesi

Mjcare Ayak Peeling maskesi, ilk uygulamanızda ayaklarınızdaki ölü deri, kir ve nasırlardan arınmanıza yardımcı olur. İçeriğinde bulunan çeşitli özler, limon aroması, beta glukan ve salyangoz özleri sayesinde ayaklarınız nemli ve yumuşak bir görünüme kavuşur. 

Esansları çorabın içine dökün, çorabı giyin ve bilek kısmından sızmaları önlemek için sticker ile sabitleyin. 1,5 saat bekledikten sonra çorabı çıkarın ve ayaklarınızı suyla durulayın.

Uygulamanın ardından 3-4 gün içerisinde ayaktaki ölü deriler soyulmaya başlar ve 1-2 hafta içinde tamamen soyulmuş olur. Soyulmayı kendiliğinden gerçekleşmesine izin verin, zorla soymayın. 

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3. Mjcare Mild Peeling Pad 10'lu Kutu

3. Mjcare Mild Peeling Pad 10'lu Kutu

Mjcare Mild Peeling Pad 10'lu Kutu, hassas ciltler için özel olarak tasarlanmış bir yüz temizleme pedidir. Makyaj kalıntıları ve ölü deri hücrelerini nazikçe temizlerken cildi aynı zamanda nemlendirir. Kabartmalı yüzeyi ile peeling ve temizlik sağlar, pürüzsüz yüzeyi ise nemlendirme ve aydınlatma işlevi görür. 

Burada

4. Bibimcos Fiddy Method 3'lü Gözenek Temizleme ve Bakım Seti

4. Bibimcos Fiddy Method 3'lü Gözenek Temizleme ve Bakım Seti

Yoğun bir hayatı olanlar için Bibimcos Fiddy Method 3'lü Gözenek Temizleme ve Bakım Seti, profesyonel bir bakımın etkisini ev konforunda yaşatıyor. Bu özel set, gözeneklerin derinliklerinde biriken kiri, makyaj artıklarını, sebumu, bakterileri, siyah noktaları ve ölü derileri etkili bir şekilde temizliyor. 

Bu üçlü setin kullanımı da oldukça basit: Öncelikle toniği uygulayıp bekliyorsunuz, ardından kil maskesini uygulayıp duruluyorsunuz ve son olarak yağ temizleyici ile cildinizi temizliyorsunuz. Bu set, yoğun bir hayatı olanlar için evde profesyonel bir bakım deneyimi sunuyor.

Burada

5. Mjcare Siyah Nokta ve Gözenek Bakımı İçin Burun Bandı 5'li

5. Mjcare Siyah Nokta ve Gözenek Bakımı İçin Burun Bandı 5'li

Mjcare'nin 5'li paket halinde sunulan Siyah Nokta ve Gözenek Bakımı İçin Burun Bandı, burun çevrenizdeki siyah noktaları, ölü deriyi ve kirleri mıknatıs gibi çeker. Kullanımı: Yüzünüzü yıkayıp temizledikten ve burun çevrenizi suyla ıslattıktan sonra, burun bandının şeffaf kısmını çıkarıp burnunuza uygulayın. Burun şeklinize göre yerleştirdikten sonra 10-15 dakika bekleyin ve kuruduktan sonra yavaşça çıkarın. Haftada 1-2 kez kullanılması önerilir ve tek kullanımlıktır.

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10'lu paketi ise burada

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6. Bibimcos Skin Flooding Method Set

6. Bibimcos Skin Flooding Method Set

Skin Flooding Metodu, kışın cildinizde oluşturduğu kuruluğu gidermek ve nemlendirici etkisini sunmak için tasarlanmış bir cilt bakım rutinidir. Bu rutin, nemlendirici adımları en inceden en kalına doğru hızlıca uygulamayı hedefler. Bibimcos'un bu setindeki tüm ürünler, cildinizi nemlendirmeye yönelik olarak özenle seçilmiştir. Gündüz veya akşam rutininize kolayca ekleyebilir ve tüm cilt tipleri için uygundur.

Setin içerisinde Bibimcos Oil Cleanser, Bibimcos Foam Cleanser, Bibimcos Houttuynia Cordata Toner, Bibimcos Hyaluronic Booster Serum ve Bibimcos All İn One Cream bulunur. Bu ürünler, bitkisel yağlar, hyaluronik asit, centella asiatica ve ceramide gibi cildi temizlerken nemlendiren ve yatıştıran bileşenler içerir.

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7. Mjcare 10'lu Karışık Yüz Maskesi

7. Mjcare 10'lu Karışık Yüz Maskesi

Mjcare 10'lu Karışık Yüz Maskesi, cildinizi çeşitli şekillerde beslemek için ideal bir set sunar.

  • Arı Sütü Özlü Maske

  • Vitamin Maskesi

  • Salyangoz Maskesi

  • Aloe Vera Özlü Maske

  • Arbutin Özlü Maske

  • İnci Özlü Maske

  • Koenzim İçeren Maske

  • Hyalüronik Asit Özlü Maske

  • Kolajen Özlü Maske

Bu paketi uygun fiyata satın almak istiyorsanız buraya, 'bu paket bana çok fazla' diyorsanız, 5'li paketini buradansatın alabilirsiniz.

8. 👇Detayları sizinle burada paylaşmıştık.😶🌫️🫧🚿

9. Bibimcos 7 Toner Method Set

9. Bibimcos 7 Toner Method Set

7 Toner Rutini: Kore'nin cilt bakım dünyasının önde gelen ve popüler cilt bakım yöntemlerinden biridir. Bu yöntemin esas amacı, kullanılan tonikle cildi nemlendirmek ve nemin ciltte kalmasını sağlamaktır. Bu, cildinizde 7 katman oluşturarak cildin nemini korumasına yardımcı olur. Özellikle kuru ciltler için ideal olan bu yöntem, cildinizin ihtiyaç duyduğu nem dengesini sağlamayı amaçlar.

Bibimcos 7 Toner Method Set'in kullanımı oldukça basittir. Öncelikle cildinizi yağ bazlı temizleyici ile temizleyin. Daha sonra su bazlı köpük temizleyici ile ikinci aşama temizliği yapın. Cildinizi kuruladıktan sonra Houttynia Cordata Toner'i uygulayın ve cildin emilmesini bekleyin. Bu tonik adımını, 7 katman olacak şekilde tekrar tekrar uygulayın.

Burada

10. MJCARE Premium Hand Care Pack

10. MJCARE Premium Hand Care Pack

MJCARE Premium Hand Care Pack, eldiven şeklinde bir el maskesi olup shea butter ve argan yağı içerir. Cildi nemlendirir, yıpranmış ve kurumuş ciltlere yumuşaklık ve esneklik verir. Niasinamit ile cilt tonunu açar, tırnakları besler ve doğal ekstratlarla elleri besler. Kullanımı; eldivenleri giyip 20-30 dakika beklemek ve sonrasında çıkarıp kalan esansları yedirmektir. Haftada 1-2 kez kullanılması öneriliyor.

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5'li paketini ise buradan satın alabilirsiniz

11. Chamos Centella Asiatica Extract 90 Toner Büyük Boy Cilt Yatıştırıcı Tonik

11. Chamos Centella Asiatica Extract 90 Toner Büyük Boy Cilt Yatıştırıcı Tonik

Yoğun hayat temposunda cilt bakımına zaman ayıramayanlar, Chamos Centella Asiatica Extract 90 Toner Cilt Yatıştırıcı Tonik tam size göre! %90 Centella Asiatica Özü ile formüle edilmiş bu tonik, cildinizi nemlendirirken aynı zamanda yatıştırır. Zararlı dış etkenlere karşı koruma sağlayan Centella Asiatica ekstresi, hassaslaşan cildi sakinleştirir. Az ve öz içerikleri ile cildinizi yormaz. Kullanımı oldukça kolaydır: Cildinizi temizleyin, kurulayın ve sonrasında ürünü eşit miktarda cildinize uygulayın. Durulama gerektirmez ve cilt bakım adımınıza hemen geçebilirsiniz.

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12. MJCARE Soft Face Peeling Pad Yüz Peeling Pad

12. MJCARE Soft Face Peeling Pad Yüz Peeling Pad

MJCARE Soft Face Peeling Pad, makyaj artıklarını ve ölü hücreleri temizlerken cildi nemlendiren çift yüzeyli bir temizleme pedidir. Bu ürün, tek bir çift taraflı peeling pedi ile derinlemesine temizlik, peeling ve nemlendirme olmak üzere üç aşamalı bir bakım sağlar. Cildinize desenli, kabartmalı tarafıyla masaj yaparak uygulayın. Ardından diğer tarafıyla masajınıza devam edin. 2-3 dakikalık bir masajın ardından cildinizi durulayın. Unutmayın, bu ürün tek kullanımlıktır.

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5'li paketi ise burada

13. Chamos Cica Centella Calming Ampoule Cilt Yatıştırıcı ve Nemlendirici Serum

13. Chamos Cica Centella Calming Ampoule Cilt Yatıştırıcı ve Nemlendirici Serum

Chamos Cica Centella Calming Ampoule, cilt yatıştırıcı ve nemlendirici serum, profesyonel bir dokunuş hissi sunar. İçeriğinde %82 Centella Asiatica özü bulunan bu serum, yaşlanma karşıtı etkisiyle cildinizi korur, cilt bariyerini güçlendirir ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur. Artemisia ve Houttuynia gibi etken maddeleri de içeren bu ürünü, cildinizi temizleyip kuruladıktan sonra uygulayabilirsiniz. Yayın ve emilmesini bekleyin, sonrasında nemlendirici aşamasına geçebilirsiniz.

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14. Mjcare Strong Body Peeling Pad – Vücut Peeling Pad

14. Mjcare Strong Body Peeling Pad – Vücut Peeling Pad

Mjcare Strong Body Peeling Pad, çift taraflı ve tek kullanımlık bir vücut peeling pedidir. Kolayca ele geçirilebilen bu ürün, vücudunuzdaki ölü deri ve kirlerden arınmanızı sağlar. PHA asidi içeriği sayesinde cilt yüzeyindeki ölü derileri nazikçe temizler. Dirsek, diz gibi pürüzlü bölgelerde masaj hareketlerini daha sık tekrarlamanızda fayda var.

Buraya tıktık

5'li paketine buradan ulaşın

15. Chamos Çift Katmanlı Onarıcı Serum

15. Chamos Çift Katmanlı Onarıcı Serum

Yoğun hayat temposunda cilt bakımına vakit ayıramayanlar için Chamos Çift Katmanlı Onarıcı Serum, profesyonel bir bakımın etkisini evde yaşamanızı sağlıyor. Beyazlatıcı ve kırışıklık karşıtı özellikleriyle dikkat çeken bu serum, cilt hassasiyetini azaltarak, hassas cildi yatıştırıp sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Yıpranmış cilt görünümünü düzeltme özelliği bulunan bu ürün, leke görünümünü azaltarak, cildinizin daha genç görünmesini sağlar. 

Buradan ulaşın

16. Bibimcos Slugging Method Set

16. Bibimcos Slugging Method Set

Yoğun bir yaşam temposuna sahip olanlar ve cilt bakımına yeterli zamanı olmayanlar için Bibimcos Slugging Method Set, profesyonel bir bakımın etkisini evde hissetmenizi sağlar. Kore cilt bakım dünyasının popüler uygulamalarından biri olan slugging, cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirmek için bir bariyer oluşturur. 

Bibimcos Slugging Method Set, yağ bazlı temizleyici, su bazlı temizleyici, hyaluronic asit içeren serum ve balm yoğunluğunda nemlendirici krem içerir. Bu ürünlerin her biri, cildinizi derinlemesine temizler, nemlendirir ve yatıştırır. 

Buraya tıklayarak ulaşın

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