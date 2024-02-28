Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Her Cilt Tipine Özel Uygulanması Gereken Maskeleri Tek Tek Açıklıyoruz!

etiket Her Cilt Tipine Özel Uygulanması Gereken Maskeleri Tek Tek Açıklıyoruz!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 18:23

Kore'den gelen güzellikle cildinize bir iyilik yapmak ister misiniz? Cildinizin en güzel şekilde nemlendirerek bakım yapan maskeleri sizler için derledik. Cildinize iyi gelecek maskeleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mjcare On Nar Özlü Yüz Maskesi

Mjcare On Nar Özlü Yüz Maskesi

Tek kullanımlık bu maske ile cildinize çok iyi bakacaksınız. Tüm cilt tiplerinin kullanabileceği maskenin içinde antioksidan maddeler bulunuyor. Cildinizi nemlendirmeye yardımcı maske nar özleriyle zenginleştirilmiş.

Cilt bakım rutininize mutlaka eklemeniz gereken nemlendirici maskeyi beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

Hyalüronik Asit Özlü Yüz Maskesi

Hyalüronik Asit Özlü Yüz Maskesi

Yüzleri nemlendirmek için maskeler ideal ürünlerden biri. Nemsiz cildi neme doyuran bir maske arıyorsanız hyalüronik asitli bu maskeyi deneyebilirsiniz. Soluk cildinizi nemlendirerek toparlayacak maske nemi de uzun süreli şekilde cilde hapsediyor. Cildinize esneklik ve yumuşaklık katan maske sonrası cildinize bayılacaksınız.

Neme doymuş bir cilt için maske arıyorsanız hemen tıklayın.

Kolajen Özlü Yüz Maskesi

Kolajen Özlü Yüz Maskesi

Kolajenin ne kadar önemli olduğunu artık herkes biliyor. Kolajen özlü yapısıyla cildinize çok iyi gelecek maskeyi bir kere kullanınca bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Cildinize nem ve elastikiyet katan maske cilde gerekli kolajeni sağlıyor. 

Cildi besleyen maskeyi satın almak için tıklayın.

Aloe Vera Özlü Yüz Maskesi

Aloe Vera Özlü Yüz Maskesi

Aloe Vera, çok faydalı bir etken madde. Cildi dış etkenlerden koruyan maske yıpranmış ciltler için ideal. Hem nemlendiren hem dinlendiren maske nem eksiği olan ciltler için yoğun nem sağlıyor. Cildi yatıştırıcı özelliği ile en sevdiğiniz maskeniz olacak!

Yıpranmış cildinize iyi gelecek maskeyi satın almak için tıklayın.

Arbutin Özlü Yüz Maskesi

Arbutin Özlü Yüz Maskesi

Arbutin, kırmızı yaban mersininden elde edilen bir madde. Bu madde cildi arındırmaya yardımcı oluyor. Cilt tonunu dengeleyen maske ile daha sağlıklı görünen bir cilde sahip olacaksınız. Cildinizde lekeler varsa kullanmanız gereken maske Arbutin Özlü Yüz Maskesi!

Stresten solmuş ciltlere canlılık katan maskeyi denemek istiyorsanız tıklayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Koenzim Q10 İçeren Yüz Maskesi

Koenzim Q10 İçeren Yüz Maskesi

Cildiniz yeterince nemlenmiyorsa o zaman içinde Q10 bileşeni olan maske tam size göre! Cildin nemlenmesi için şart maskelerden biri olan bu maske, cildinize esneklik de katıyor. Q10 cilt için önemli bir bileşen ve cildin doğal dengesini geri kazandırmaya yarıyor.

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için tıklayabilirsiniz.

Pirinç Özlü Yüz Maskesi

Pirinç Özlü Yüz Maskesi

Pirinç özlü yüz maskesi cilde iyi gelen maskelerden biri. Cilt bakım rutininize eklemeniz gereken maske cildinizi aydınlatmaya yardımcı oluyor. Nemlendirici etkisiyle de size iyi gelecek maskeyi çok severek kullanacaksınız.

Bu yüz maskesini satın almak için tıklayın.

Vitaminli Yüz Maskesi

Vitaminli Yüz Maskesi

İçinde bol bol vitamin olan yüz maskesi cildinize çok iyi gelecek! Cildi aydınlatmaya ve canlandırmaya yardımcı maskenin içinde B3, B5, B6, E ve C vitaminleri var. 

Aydınlık ve canlı bir cilde sahip olmak için tıklayabilirsiniz.

Arı Sütü Özlü Maske

Arı Sütü Özlü Maske

Arı sütünün cilt için ne kadar faydalı olduğu malum. Vitaminlerle dolu arı sütü cildi yoğun şekilde besliyor. Daha sağlıklı bir cilde kavuşmak istiyorsanız arı sütü özlü maskeyi satın alabilirsiniz.

Cildiniz yeterince sağlıklı değilse o zaman hemen maskeyi almak için tıklayın.

Salyangoz Özlü Yüz Maskesi

Salyangoz Özlü Yüz Maskesi

Cildinizin onarılmaya ihtiyacı olduğunda kullanmanız gereken maske bu! Salyangozun salgıladığı mukusun içinde cildi nemlendirmeye yarayan madde bulunuyor. Bu sayede cildinizi onararak yumuşacık olmasını sağlıyor.

Capcanlı bir cilt istiyorsanız tıklayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

MJCARE On Pearl Mask İnci Özlü Yüz Maskesi

MJCARE On Pearl Mask İnci Özlü Yüz Maskesi

Cildinizi canlandırmak istiyorsanız bu maskeyi deneyebilirsiniz. Cildinizi en güzel şekilde nemlendirmek için gerekli maskeyi temiz cilde uygulayarak kullanmanız mümkün.

Cildine iyi davranmak isteyenlerin tercihi İnci Özlü Yüz Maskesi için hemen tıklayın.

Mjcare 10'lu Karışık Yüz Maskesi

Mjcare 10'lu Karışık Yüz Maskesi

'Ben tek maskeyle yetinemem, tüm maskeleri isterim' diyorsanız içinde 10 tane olan bu paket tam sizlik! Bu pakette şu maskeler bulunuyor:

  • Arı Sütü Özlü Maske

  • Vitamin Maskesi

  • Salyangoz Maskesi

  • Aloe Vera Özlü Maske

  • Arbutin Özlü Maske

  • İnci Özlü Maske

  • Koenzim İçeren Maske

  • Hyalüronik Asit Özlü Maske

  • Kolajen Özlü Maske

Bu paketi hemen satın alarak bakım rutininize eklemek için tıklayabilirsiniz.

Bu paket bana çok, daha azı yok mu derseniz buraya tıklayarak 5'li paketi satın alabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?