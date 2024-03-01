Kuru Ciltleri Neme Doyuracak Skin Flooding Rutini ile Cildinizin Işıldama Sürecini Başlatın!
Kuru Ciltleri Neme Doyuracak Skin Flooding Rutini ile Cildinizin Işıldama Sürecini Başlatın!
Kuru cilt, genel bir cilt problemi olup, yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin birçok kişiyi etkiler. Kuru ciltlerin çözüm yolu ise skin flooding rutinidir. Peki, nedir bu skin flooding ve nasıl uygulanır? İşte detaylar...
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Bu içerik 27.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Kuru cilt nedir?
Skin flooding nedir?
1. Adım: Temizleme.
2. Adım: Tonik.
3. Adım: Serum.
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4. Adım: Nemlendirici.
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