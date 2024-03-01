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Kuru Ciltleri Neme Doyuracak Skin Flooding Rutini ile Cildinizin Işıldama Sürecini Başlatın!

etiket Kuru Ciltleri Neme Doyuracak Skin Flooding Rutini ile Cildinizin Işıldama Sürecini Başlatın!

bella
bella - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 17:02

Kuru cilt, genel bir cilt problemi olup, yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin birçok kişiyi etkiler. Kuru ciltlerin çözüm yolu ise skin flooding rutinidir. Peki, nedir bu skin flooding ve nasıl uygulanır? İşte detaylar...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 27.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kuru cilt nedir?

Kuru cilt nedir?

Kuru cilt, cildin yeterli nem oranına sahip olmaması durumudur. Bu durum genellikle cildin pullanması, çatlaması ve kaşıntıya neden olur. Kuru cilt genellikle pullanma, çatlama ve kaşıntı ile kendini gösterir. Ayrıca ciltte kızarıklık ve hassasiyet de olabilir.

Genellikle hava koşulları, yaşlanma, genetik faktörler ve bazı cilt hastalıkları gibi nedenlerle oluşan kuru ciltler için çözümlerden biri ise skin flooding.

Skin flooding nedir?

Skin flooding nedir?

Cilt bakımında yeni bir dönem başlatan 'skin flooding' yöntemi, cilde nem, parlaklık ve dolgunluk kazandırmayı hedefliyor. Bu aşamalı bakım tekniği, nemlendirme adımlarını en hafif kıvamdan en yoğuna doğru, aralıksız bir şekilde uygulamayı esas alıyor. Temizlenen cildin tamamen kurumasına izin vermeden tonik, serum ve krem gibi bakım ürünlerinin sırasıyla uygulanması bu yöntemin temelini oluşturuyor da diyebiliriz. 

Skin flooding rutini dört adımdan oluşur: temizleme, tonikleme, serum ve nemlendirme.

1. Adım: Temizleme.

1. Adım: Temizleme.

Skin flooding yöntemine başlarken, ilk adımınız cildinizi bir temizleyici ile nazikçe yıkamak olmalıdır. Her zamanki cilt temizleme jelinizle yüzünüzü yıkayın ve ardından cildiniz hala nemliyken tonik uygulama aşamasına geçin.

Bu aşama, nemlendirici ürünlerin cildiniz tarafından daha etkin bir şekilde emilmesini sağlar.

Bizim önerimiz, Bibimcos Double Cleansing Metot Set. Cildi ekstra kurutmadan ve tahriş etmeden biriken kiri, makyaj ve güneş kremi kalıntılarını derinlemesine temizleyen bu ikili set, çift aşamalı temizlikte harikalar yaratıyor. Burada

2. Adım: Tonik.

2. Adım: Tonik.

Kimisi toniği öncelikle ellerine döküyor ve sonrasında yüzlerine uyguluyor. İsterseniz, siz de bu yöntemi kullanabilir ya da pamuk yardımıyla toniği cildinize sürebilirsiniz. Cildinizi kurutmayacak bir tonik seçmeye dikkat etmeniz bu noktada oldukça önemlidir. Bizim bu aşamada tavsiyemiz, Bibimcos Houttuynia Cordata Ekstreli Arındırıcı Tonik. Bu tonik, Houttuynia Cordata özü ile cilt bariyerini güçlendirerek yenilenmesini desteklemeye yardımcı olur. Aynı zamanda cilt için etkili bir antioksidan kaynağı olarak dikkat çekiyor. Buraya tıklayın

3. Adım: Serum.

3. Adım: Serum.

Cilt bakımı rutininizde serum aşamasına geldiğinizde, hyaluronik asit içeren bir serum tercih etmelisiniz. Skin flooding yöntemini uygularken, hızlı hareket etmeniz önemlidir. Cildiniz hala nemliyken serum uygulamasına geçmelisiniz. Bu uygulamayı gerçekleştirirken, 3-4 damla serumu avucunuza alarak cildinize nazikçe uygulayabilirsiniz. Bu şekilde, cildinizin nem dengesi korunurken aynı zamanda serumun etkinliği de artmış olur. 

Bu adımdaki önerimiz ise Bibimcos Hyaluronic Booster Serum- Yoğun Nemlendirici Serum. 8 farklı türde hyaluronik asit içeren yoğun nemlendirici özelliğine sahip bu serum, cildi neme doyurur. Buraya tıktık

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4. Adım: Nemlendirici.

4. Adım: Nemlendirici.

Cildinize sağladığı nemin kalıcı olması için yüz temizleme jeli, tonik ve serumun ardından bir nemlendirici krem kullanmayı ihmal etmeyin. Bizim size önerimiz, gün boyunca sürekli nemlendirme etkisi sağlayan Bibimcos All-in-one Shooting Cream Yoğun Nemlendirici Krem. Bu krem, cildinizde ağırlık veya yağlılık hissi oluşturmadan yoğun bir nemlendirme sağlar ve nemi cildinize hapseder. Bu sayede cildinizin nem dengesi korunmuş olur. Burada

"Hangi ürünleri alacağıma bir türlü karar veremiyorum." diyorsanız Bibimcos Skin Flooding Set - Cildi Neme Doyurma Metod Seti'yle tanışmanızın vakti geldi de geçiyor.

"Hangi ürünleri alacağıma bir türlü karar veremiyorum." diyorsanız Bibimcos Skin Flooding Set - Cildi Neme Doyurma Metod Seti'yle tanışmanızın vakti geldi de geçiyor.

Bu setteki tüm ürünler cildi nemlendirmeye yöneliktir. Bibimcos, skin flooding rutini için kullanabileceğiniz tüm ürünlerini set haline getirmiş.

Set içeriği:

  • Bibimcos Oil Cleanser (Temizleme):Bibimcos Foam Cleanser (Temizleme)

  • Bibimcos Houttuynia Cordata Toner (Nemlendirme)

  • Bibimcos Hyaluronic Booster Serum (Nemlendirme)

  • Bibimcos All İn One Cream (Nemlendirme)

Buradan seti inceleyebilirsiniz

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