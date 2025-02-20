Baştan Çıkarma Temalı İspanya Programında Montoya Yine Sevgilisinin Yatak Odası Görüntüsüne Maruz Kaldı!

Özellikle son dönemlerin en tartışmalı reality şovlarından bir tanesi şüphesiz ki ‘Temptation Island’ yarışması oldu. Pek çok ülkede ayrı versiyonları çekilen yarışmanın İspanya versiyonundaki olaylar ağızları açık bırakmaya devam ediyor. Sosyal medya sayesinde adını ezberlediğimiz Montoya ise durulmayan sevgilisinin kendisini üçüncü kez altmasına şahit oldu. Başka bir adamla cinsel ilişkiye girdiği anları izleyen adam kullanıcılara da yaka silktirdi.

Hadi gelin detayları görelim...