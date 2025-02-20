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Baştan Çıkarma Temalı İspanya Programında Montoya Yine Sevgilisinin Yatak Odası Görüntüsüne Maruz Kaldı!

Baştan Çıkarma Temalı İspanya Programında Montoya Yine Sevgilisinin Yatak Odası Görüntüsüne Maruz Kaldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
21.02.2025 - 01:16

Özellikle son dönemlerin en tartışmalı reality şovlarından bir tanesi şüphesiz ki ‘Temptation Island’ yarışması oldu. Pek çok ülkede ayrı versiyonları çekilen yarışmanın İspanya versiyonundaki olaylar ağızları açık bırakmaya devam ediyor. Sosyal medya sayesinde adını ezberlediğimiz Montoya ise durulmayan sevgilisinin kendisini üçüncü kez altmasına şahit oldu. Başka bir adamla cinsel ilişkiye girdiği anları izleyen adam kullanıcılara da yaka silktirdi. 

Hadi gelin detayları görelim...

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Başta Amerika ve İngiltere'de yayınlanıp popüler olan "Temptation Island" adlı yarışma dünya çapında popüler hale geldi.

Başta Amerika ve İngiltere'de yayınlanıp popüler olan "Temptation Island" adlı yarışma dünya çapında popüler hale geldi.

Konseptiyle herkesi şaşkına çeviren yarışma daha önce Arjantin, Almanya, İtalya, Hindistan, Meksika, Hollanda, Portekiz, Rusya ve daha birçok ülkedeki versiyonlarıyla ön plana çıktı.

Yarışmadaki çiftler, tropikal bir adaya ilişkilerini test etmeleri için götürülüyor ve orada çekici bekarlarla tanıştırılıyorlar.

Yarışmadaki çiftler, tropikal bir adaya ilişkilerini test etmeleri için götürülüyor ve orada çekici bekarlarla tanıştırılıyorlar.

Kelimenin tam anlamıyla bir 'sevgili ayartma' programı olan yarışma şu sıralar Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen İspanya versiyonuyla gündemde! Temptation Island İspanya diğer bilinen adıyla 'La Isla de las Tentaciones'in kısa sürede dikkat çekmesindeki nedeni de belki biliyorsunuzdur.

Bu yarışmanın sosyal medyada bu kadar viral olmasındaki neden başlıca yarışmacı Jose Carlos Montoya!

Bu yarışmanın sosyal medyada bu kadar viral olmasındaki neden başlıca yarışmacı Jose Carlos Montoya!

Kendisi, kız arkadaşı Anita'nın başka bir erkekle cinsel ilişkiye girdiği anları sunucuyla birlikte ekran başında izlemişti.

İzleyenlere "Yok artık ama ya!" diye şoke eden yarışma bizde çok daha büyük tepkiler aldı elbette.

İzleyenlere "Yok artık ama ya!" diye şoke eden yarışma bizde çok daha büyük tepkiler aldı elbette.

Montoya'nın programın henüz ilk bölümünden kız arkadaşını başka biriyle birlikte izlemek zorunda kalması ve sunucunun sahilde koşmaya başlayan yarışmacıya “Montoya, por favor!” diye bağırması akıllara kazındı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Aldatılması bir kereyle bitmeyen yarışmacının bir kez daha yatak odası görüntülerini izlemesine yorum yağmıştı:

Geçtiğimiz bölümlerde ise Montoya, sevgilisi Anita'dan adeta intikam almıştı. Bu kez de Anita, sevgilisini başka bir kadınla birlikte olurken izlemişti.

Geçtiğimiz bölümlerde ise Montoya, sevgilisi Anita'dan adeta intikam almıştı. Bu kez de Anita, sevgilisini başka bir kadınla birlikte olurken izlemişti.

Gördükleri karşısında kendisini tutamayan Anita rimelinden eser kalmayıncaya dek ağlamış ve gördükleri karşısında yıkılmıştı.

O anları da burada vermiştik:

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Ve olaylı yarışmada yine olanlar oldu! Montoya için ağlayan Anita yine başka bir adamla birlikte oldu.

Ve olaylı yarışmada yine olanlar oldu! Montoya için ağlayan Anita yine başka bir adamla birlikte oldu.

Sadakatsizliğini bir kez daha ortaya çıkaran sevgilisinin cinsel ilişkiye girdiği anları diğer yarışmacılarla birlikte canlı şekilde izleyen Montoya bir kez daha yıkıldı.

İşte o anlar...

Montoya'nın üçüncü kez sevgilisinin başka bir erkekle yatak odası görüntülerini izlemek zorunda kalması da X kullanıcılarının diline fena düştü.

Montoya'nın üçüncü kez sevgilisinin başka bir erkekle yatak odası görüntülerini izlemek zorunda kalması da X kullanıcılarının diline fena düştü.

Hadi gelin kullanıcılardan yorumları da birlikte görelim...

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"Montoya gecenin ilerleyen saatlerinde:"

"Montoya gecenin ilerleyen saatlerinde:"
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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