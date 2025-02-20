Baştan Çıkarma Temalı İspanya Programında Montoya Yine Sevgilisinin Yatak Odası Görüntüsüne Maruz Kaldı!
Baştan Çıkarma Temalı İspanya Programında Montoya Yine Sevgilisinin Yatak Odası Görüntüsüne Maruz Kaldı!
Özellikle son dönemlerin en tartışmalı reality şovlarından bir tanesi şüphesiz ki ‘Temptation Island’ yarışması oldu. Pek çok ülkede ayrı versiyonları çekilen yarışmanın İspanya versiyonundaki olaylar ağızları açık bırakmaya devam ediyor. Sosyal medya sayesinde adını ezberlediğimiz Montoya ise durulmayan sevgilisinin kendisini üçüncü kez altmasına şahit oldu. Başka bir adamla cinsel ilişkiye girdiği anları izleyen adam kullanıcılara da yaka silktirdi.
Hadi gelin detayları görelim...
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Başta Amerika ve İngiltere'de yayınlanıp popüler olan "Temptation Island" adlı yarışma dünya çapında popüler hale geldi.
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Yarışmadaki çiftler, tropikal bir adaya ilişkilerini test etmeleri için götürülüyor ve orada çekici bekarlarla tanıştırılıyorlar.
Bu yarışmanın sosyal medyada bu kadar viral olmasındaki neden başlıca yarışmacı Jose Carlos Montoya!
İzleyenlere "Yok artık ama ya!" diye şoke eden yarışma bizde çok daha büyük tepkiler aldı elbette.
Geçtiğimiz bölümlerde ise Montoya, sevgilisi Anita'dan adeta intikam almıştı. Bu kez de Anita, sevgilisini başka bir kadınla birlikte olurken izlemişti.
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Ve olaylı yarışmada yine olanlar oldu! Montoya için ağlayan Anita yine başka bir adamla birlikte oldu.
İşte o anlar...
Montoya'nın üçüncü kez sevgilisinin başka bir erkekle yatak odası görüntülerini izlemek zorunda kalması da X kullanıcılarının diline fena düştü.
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"Montoya gecenin ilerleyen saatlerinde:"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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