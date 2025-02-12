Yatak Odası Görüntülerini İzlemişti: Baştan Çıkarma Temalı Programda Aldatılan Montoya'nın İntikamı Acı Oldu
Yatak Odası Görüntülerini İzlemişti: Baştan Çıkarma Temalı Programda Aldatılan Montoya'nın İntikamı Acı Oldu
Son günlerin en çok konuşulan reality şovu 'Temptation Island' İspanyol versiyonuyla gündeme bomba gibi düştü. Programda iki bölümdür aldatılan ve sevgilisinin yatak odası görüntülerini izlemek zorunda kalan Montoya, bu kez 'İntikam soğuk yenen bir yemektir' dedi ve aldatan tarafa geçti.
Sevgilisi o anları izlemekte güçlük çekti...
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Amerika'da ve İngiltere'de yayınlanan "Temptation Island" son günlerde bizim de gündemimizi epey meşgul ediyor.
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İspanya'da da yayınlanan baştan çıkarma temalı programda son iki bölümde Montoya adlı yarışmacının sevgilisini kendisini aldatırken izlediği anlara şahit olduk.
Hatta peş peşe aldatılan Montoya, sevgilisinin yatak odası görüntülerini izlemek zorunda kalıp çılgına dönmüştü.
Montoya yaralarını hızlı sardı ve bu kez de sevgilisi Anita, onun yatak odası görüntülerini izlemek zorunda kaldı.
Anita'nın gözyaşları içinde izlemek zorunda kaldığı anlarda Montoya'nın başka bir kadınla yatak odası görüntüleri izletildi.
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Ancak Manuel'le birlikte olan Anita'nın Montoya'nın kendisini aldatmasına verdiği tepki pek de samimi bulunmadı.
"Anita, sen Temptation Island'da bulunan en ikiyüzlü ve alaycı insansın. Manuel'le birlikte olduktan sonra hala Montoya'dan şikayet etme hakkı mı buluyorsun?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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