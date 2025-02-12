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Meğer Adı Bambaşkaymış! Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri'nin İsmini Neden Son Anda Değiştirdiğini Açıkladı!

Meğer Adı Bambaşkaymış! Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri'nin İsmini Neden Son Anda Değiştirdiğini Açıkladı!

İnci Taneleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.02.2025 - 11:07

Kanal D ekranlarında iki sezondur yayınlanan İnci Taneleri'nde merak edilen katil, geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Azem'in bir başka çocuğunun olduğu ve katilin de o olduğu ortaya çıkınca izleyici bir hayli şaşırmıştı. Diziyle ilgili dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'dan bir itiraf geldi. Meğer dizinin adı bambaşkaymış ancak Erdoğan ismi son anda değiştirmiş. 

Kaynak: Milliyet

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/y...
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde geçtiğimiz hafta katil ortaya çıkmıştı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde geçtiğimiz hafta katil ortaya çıkmıştı.

Başından beri Azem'in katil olmadığını, çocuklarından birinin katil olduğunu düşünüyorduk ama bu konuda tam da doğru sonuca ulaşamamışız.

Başından beri Azem'in katil olmadığını, çocuklarından birinin katil olduğunu düşünüyorduk ama bu konuda tam da doğru sonuca ulaşamamışız.

Katil Azem'in çocuğuymuş evet ama bildiğimiz iki çocuğundan biri değilmiş. Bir çocuğu daha varmış!

Katil Azem'in çocuğuymuş evet ama bildiğimiz iki çocuğundan biri değilmiş. Bir çocuğu daha varmış!

Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla hikaye nereye gidecek bilemiyoruz ama dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, diziyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla hikaye nereye gidecek bilemiyoruz ama dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, diziyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

İnci Taneleri'nin adıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

İnci Taneleri'nin adıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'Bir yazarlık atölyesi yapıyordum. Orada ‘Senaryolarınızın isimleri neden bu kadar kötü’ başlığına çalışıyorduk. Türkiye’de projelere verilen isimleri pek beğenmem. Atölyedeki çocuklar, yazdıklarına isim koymamıştı. Bu sefer ‘Size isim vereceğim, üzerine yazın’ dedim. Biri ‘Kardeş Kıyameti’ydi. Bu ismi beğendim. ‘İnci Taneleri’nin adı da ‘Kardeş Kıyameti’ olacaktı. Maalasef 6 Şubat deprem kıyametini yaşayınca o kelime benim murat etmediğim bir yere gitti. O kelime bana başka şeyler hatırlattı. Daha ışıl ışıl bir isim olsun istedim. İnciler dökülünce hikâyeden ‘İnci Taneleri’ oldu.' 

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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