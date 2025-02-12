Meğer Adı Bambaşkaymış! Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri'nin İsmini Neden Son Anda Değiştirdiğini Açıkladı!
Meğer Adı Bambaşkaymış! Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri'nin İsmini Neden Son Anda Değiştirdiğini Açıkladı!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/y...
Kanal D ekranlarında iki sezondur yayınlanan İnci Taneleri'nde merak edilen katil, geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Azem'in bir başka çocuğunun olduğu ve katilin de o olduğu ortaya çıkınca izleyici bir hayli şaşırmıştı. Diziyle ilgili dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'dan bir itiraf geldi. Meğer dizinin adı bambaşkaymış ancak Erdoğan ismi son anda değiştirmiş.
Kaynak: Milliyet
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde geçtiğimiz hafta katil ortaya çıkmıştı.
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Başından beri Azem'in katil olmadığını, çocuklarından birinin katil olduğunu düşünüyorduk ama bu konuda tam da doğru sonuca ulaşamamışız.
Katil Azem'in çocuğuymuş evet ama bildiğimiz iki çocuğundan biri değilmiş. Bir çocuğu daha varmış!
Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla hikaye nereye gidecek bilemiyoruz ama dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, diziyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.
İnci Taneleri'nin adıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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