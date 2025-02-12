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"Merhaba Sokaklar": Gazeteci Özlem Gürses'in Ev Hapsi Cezası 52 Gün Sonra Kaldırıldı!

"Merhaba Sokaklar": Gazeteci Özlem Gürses'in Ev Hapsi Cezası 52 Gün Sonra Kaldırıldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.02.2025 - 10:15

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında sarf ettiği sözler sebebiyle gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında ev hapsi kararı verilen Özlem Gürses, YouTube üzerinden yayınlarına 'evden' devam etmişti. Gürses'in cezası 52 gün sonra kaldırıldı.

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Ünlü gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı yayın sırasında sarf ettiği sözler sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Ünlü gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı yayın sırasında sarf ettiği sözler sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Hakkında resen soruşturma başlatılan Özlem Gürses'e ev hapsi kararı verilmiş, avukatı konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmuştu.

Hakkında resen soruşturma başlatılan Özlem Gürses'e ev hapsi kararı verilmiş, avukatı konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmuştu.

İstanbul’da, öğrendiğimiz kadarıyla, terör savcılığı ya da terör bürosu değil, başka bir birim tarafından gözaltına alınmış. Kendisine isnat edilen suç, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi, yani “devletin kurumlarını aşağılama” suçu. Bu suçun cezası altı aydan iki yıla kadar hapis. Ayrıca bir diğer suçlama da “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma.” Bu suçun cezası ise bir yıldan üç yıla kadar hapis olarak belirtilmiş. Ancak bu tür suçlar Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ağır suçlar kategorisinde değerlendirilmiyor. Özlem Hanım’ın bu şekilde bir iradesi veya kastı olmadığını düşünüyorum. Özellikle canlı yayınlarda her şeyi eksiksiz ve doğru yansıtmak mümkün olmayabiliyor. Bazen bağlamdan koparılan ifadeler yanlış anlaşılabiliyor”

Sözcü TV ekranlarında Para Politika programını sunan Özlem Gürses'in cezası 52 gün sonra kaldırıldı.

Cezasının kaldırılmasının ardından Gürses Instagram hesabı üzerinden kararı "MERHABA SOKAKLAR… Nerede kalmıştık?" ifadesiyle duyurdu.

Cezasının kaldırılmasının ardından Gürses Instagram hesabı üzerinden kararı "MERHABA SOKAKLAR… Nerede kalmıştık?" ifadesiyle duyurdu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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