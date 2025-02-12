"Merhaba Sokaklar": Gazeteci Özlem Gürses'in Ev Hapsi Cezası 52 Gün Sonra Kaldırıldı!

“İstanbul’da, öğrendiğimiz kadarıyla, terör savcılığı ya da terör bürosu değil, başka bir birim tarafından gözaltına alınmış. Kendisine isnat edilen suç, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi, yani “devletin kurumlarını aşağılama” suçu. Bu suçun cezası altı aydan iki yıla kadar hapis. Ayrıca bir diğer suçlama da “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma.” Bu suçun cezası ise bir yıldan üç yıla kadar hapis olarak belirtilmiş. Ancak bu tür suçlar Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ağır suçlar kategorisinde değerlendirilmiyor. Özlem Hanım’ın bu şekilde bir iradesi veya kastı olmadığını düşünüyorum. Özellikle canlı yayınlarda her şeyi eksiksiz ve doğru yansıtmak mümkün olmayabiliyor. Bazen bağlamdan koparılan ifadeler yanlış anlaşılabiliyor”