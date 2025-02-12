"Merhaba Sokaklar": Gazeteci Özlem Gürses'in Ev Hapsi Cezası 52 Gün Sonra Kaldırıldı!
"Merhaba Sokaklar": Gazeteci Özlem Gürses'in Ev Hapsi Cezası 52 Gün Sonra Kaldırıldı!
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Ünlü gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı yayın sırasında sarf ettiği sözler sebebiyle gözaltına alınmıştı.
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Hakkında resen soruşturma başlatılan Özlem Gürses'e ev hapsi kararı verilmiş, avukatı konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmuştu.
Sözcü TV ekranlarında Para Politika programını sunan Özlem Gürses'in cezası 52 gün sonra kaldırıldı.
Cezasının kaldırılmasının ardından Gürses Instagram hesabı üzerinden kararı "MERHABA SOKAKLAR… Nerede kalmıştık?" ifadesiyle duyurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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