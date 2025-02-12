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Bir Gece Masalı'nda Beklenmedik Veda: Mahir'in Amcası Diziden Ayrılıyor!

Bir Gece Masalı'nda Beklenmedik Veda: Mahir'in Amcası Diziden Ayrılıyor!

Bir Gece Masalı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.02.2025 - 09:50

Salı akşamlarının iddialı dizisi Bir Gece Masalı'nda beklenmedik bir veda gerçekleşiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Mahir'in manevi amcasını canlandıran oyuncu, hikayesi bittiği için diziden ayrılacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, salı akşamları güçlü rakiplerine rağmen iddiasını sürdürüyor.

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, salı akşamları güçlü rakiplerine rağmen iddiasını sürdürüyor.

Dizide Canfeza ve Mahir'in aşkı alevlendikçe izleyicinin bir bölümü tepki gösterirken bir bölümü de bu aşka ve aralarındaki uyuma hayran oluyor.

Dizide Canfeza ve Mahir'in aşkı alevlendikçe izleyicinin bir bölümü tepki gösterirken bir bölümü de bu aşka ve aralarındaki uyuma hayran oluyor.

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre fenomen diziden beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre fenomen diziden beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Dizide Raşit karakterine hayat veren ve Mahir'in manevi amcasını oynayan Mesut Akusta, diziye veda edecek.

Dizide Raşit karakterine hayat veren ve Mahir'in manevi amcasını oynayan Mesut Akusta, diziye veda edecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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