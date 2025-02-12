Survivor’da Kaos Çıktı: Sema, Pınar’ı Seçti, Pınar Oyun Alanını Ağlayarak Terk Etti
Survivor’da Kaos Çıktı: Sema, Pınar’ı Seçti, Pınar Oyun Alanını Ağlayarak Terk Etti
Geçtiğimiz yılki Survivor’da Pınar Saka’ya fiziksel temasta bulunan Sema Aydemir yarışmadan diskalifiye edilmişti. Bu sezon da iki yarışmacı karşılıklı yarışıyor. Yeni bölüm tanıtımında Sema, yapılan yarışmada rakip olarak kendine Pınar’ı seçince ortalık karıştı. Pınar “Fiziksel temastan diskalifiye olan birinin beni seçmesine izin verilmemesi gerekiyor” dedi ve ağlayarak oyun alanını terk etti. İşte Survivor’ta yaşanacak yeni olayın detayları…
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Survivor 2024'te Pınar Saka'yı darp ettiği için diskalifiye olan Sema Aydemir bu yıl da Pınar'a karşı yarışıyor.
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Son olarak Survivor fragmanda ikili arasından bomba anlar yaşandı. Sema fiziksel temas gerektiren bir yarışmada rakibinin Pınar olmasını isteyince ortalık tam anlamıyla karıştı.
Daha önce darp edilen Pınar Saka "Diskalifiye olmuş birisi fiziksel temas yapmaya çalışarak benimle fiziksel teması bir oyun oynayamaz" diyerek oyuna girmeyi kabul etmedi ve oyun alanını terk etti.
İşte Survivor’ın yeni fragmanı ve yeni bölümde yaşanacakların özeti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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